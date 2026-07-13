Studenti da tutta Italia per testare il campus cremonese del Politecnico

Si è concluso da poco il Cremona Summer Camp, l’iniziativa con cui il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano ha aperto le porte del Campus a studentesse e studenti di terza e quarta superiore interessati alle discipline STEM, offrendo loro un’esperienza diretta di orientamento attivo, vita universitaria e lavoro in gruppo.

Dal 30 giugno al 10 luglio, il Campus Città di Cremona si è trasformato in un laboratorio di ingegneria applicata, in cui i partecipanti hanno potuto confrontarsi con professori e ricercatori del Politecnico di Milano, sperimentare attività pratiche, progettare soluzioni e avvicinarsi in modo concreto ai temi dell’Intelligenza Artificiale, della Sustainability, della Matematica e dello sviluppo mobile.

L’iniziativa conferma la capacità del Campus di Cremona di attrarre studenti anche oltre il territorio provinciale: i 51 partecipanti, 34 del terzo anno e 17 del quarto anno, provengono da 20 città diverse e da 10 regioni italiane. Cremona resta la città più rappresentata, con 22 studenti, pari al 43,1% del totale; seguono Prato con 5 studenti e Codogno con 3. Accanto alla Lombardia, che conta 34 partecipanti, sono rappresentate Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Campania, Lazio, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Umbria.

Anche la provenienza scolastica restituisce un quadro ampio e articolato: presenti 21 istituti. Tra gli studenti cremonesi, la maggioranza proviene dal Liceo Scientifico “G. Aselli”, con 16 partecipanti, e dall’IIS “J. Torriani”, con 6 partecipanti.

QUATTRO PERCORSI PER SCOPRIRE L’INGEGNERIA

I corsi realizzati sono stati quattro: “Dentro l’intelligenza artificiale”, “La matematica in azione”, “Facciamo un’App” e “Processi chimici e produzione sostenibile”. Il percorso più scelto è stato Dentro l’intelligenza artificiale, segnale di un’attenzione crescente anche da parte dei giovani verso questo tema di grande attualità. Le iscrizioni ai diversi corsi non erano alternative: più della metà ha scelto di seguire due o più corsi, a conferma di un grande interesse per gli argomenti proposti.

Il successo dell’iniziativa non è solo nei numeri, ma anche nell’apprezzamento espresso dagli studenti al termine delle attività. Dalle testimonianze raccolte emerge il valore di un’esperienza capace di unire contenuti scientifici, attività pratiche e relazioni tra pari. «Mi è piaciuto utilizzare nuovi strumenti digitali che non vengono comunemente usati a scuola. Ho apprezzato anche la disponibilità del professore e il gruppo che si è creato con gli altri studenti», racconta Riccardo, arrivato da Macerata e iscritto al percorso dedicato alla matematica. Anche Sofia, da Venezia, sottolinea il valore formativo dell’esperienza: «Il Summer Camp mi ha aiutato a scoprire di più sull’intelligenza artificiale e sulla matematica». Sofia evidenzia inoltre l’importanza dell’accoglienza: «Ho avuto la possibilità di alloggiare nella residenza, molto comoda perché si trova all’interno del Campus ed è vicina alla stazione».

Particolarmente significativo è stato anche il clima creatosi tra i partecipanti. Nei giorni del Summer Camp, ragazze e ragazzi provenienti da città, regioni e scuole diverse hanno avuto l’occasione di conoscersi, confrontarsi e collaborare. «Ho scelto questo Summer Camp per capire come si svolgono le lezioni in università e mi sta piacendo molto. Ho conosciuto molte persone interessanti e sto scoprendo nuovi ambiti anche in vista di quello che vorrei fare all’università», racconta Ludovica venuta da Napoli.

Il Cremona Summer Camp ha quindi rappresentato un’occasione di orientamento, ma anche un momento di comunità: gli studenti hanno potuto avvicinarsi al metodo del Politecnico di Milano, scoprire le opportunità offerte dal Campus di Cremona e vivere la città come spazio universitario, contribuendo ad animarla con la loro presenza, curiosità ed energia.

UN CAMPUS ATTRATTIVO, APERTO E SEMPRE PIÙ UNIVERSITARIO

La partecipazione di studenti provenienti da più regioni conferma l’attrattività del Campus di Cremona e la crescente riconoscibilità della sua offerta di orientamento. L’iniziativa ha permesso di presentare l’ingegneria come un percorso fatto di competenze, creatività, collaborazione e impatto concreto sui problemi del presente e del futuro.

Con il Cremona Summer Camp, il Polo Territoriale di Cremona rafforza il proprio ruolo di ponte tra scuola e università, offrendo agli studenti un primo contatto autentico con la didattica universitaria e con una città che continua a consolidare la propria identità di città universitaria.

Per maggiori informazioni: segreteria-cremona@polimi.it – www.polo-cremona.polimi.it

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