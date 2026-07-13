Cremo, Bonazzoli subito a segno: è il primo ad arrivare al centro Arvedi

Il premio di più mattiniero della stagione della Cremonese va a Federico Bonazzoli. L’attaccante è stato il primissimo a varcare i cancelli del centro Arvedi, nel giorno del raduno dei convocati di mister Marco Giampaolo. Occhiale da sole, T-shirt, bermuda, sorriso stampato sul volto e saluto a mano aperta all’arrivo per il bomber di Manerbio.

Alla spicciolata sono arrivati tutti i giocatori attesi, che hanno iniziato a sostenere le visite di rito, in parte in via Postumia in parte nelle cliniche di riferimento. Elettrocardiogramma, prove sotto sforzo, analisi posturali: una prima full immersion utile allo staff tecnico per elaborare i dati dei singoli e improntare il lavoro fisico delle prossime settimane.

Le notizie più succose della mattinata arrivano dal fronte degli arrivi. Mentre al centro sportivo andavano in scena i primi test, Fellipe Jack è atterrato all’aeroporto di Malpensa. Il giovane talento brasiliano è pronto a legarsi ai colori grigiorossi: giusto il tempo di sbrigare le formalità burocratiche prima di mettersi a disposizione dello staff tecnico. Nel frattempo, fari puntati anche sulle visite mediche di Fabio Gerli, attualmente in corso: il centrocampista sta completando l’iter sanitario prima della firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Cremonese.

Non ci sono però solo entrate. La giornata del raduno ha confermato che per Leonardo Sernicola siamo ormai alle “porte girevoli”: l’esterno è sempre più vicino a salutare nuovamente Cremona, con una trattativa ormai in dirittura d’arrivo che lo vede promesso sposo del Benevento.

Discorso diverso, invece, per il gioiellino di casa Davide Pavesi. Dopo una crescita esponenziale e da protagonista nel settore giovanile grigiorosso, per il classe 2007 la società ha le idee chiarissime: l’intenzione è quella di fargli fare le ossa tra i professionisti. Per lui si sta studiando un percorso di prestito in Lega Pro, una piazza ideale dove poter accumulare minutaggio, esperienza e malizia, per poi tornare a Cremona dalla porta principale.

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