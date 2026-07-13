Omicidio di Crema, trovato nell’Adda un coltello: potrebbe essere l’arma del delitto

Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sull’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz avvenuto in viale Repubblica a Crema. Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno infatti recuperato nel fiume Adda un coltello che, secondo gli investigatori, potrebbe essere l’arma utilizzata per il delitto.

Il ritrovamento è avvenuto a Spino d’Adda, nell’area del ponte della Sp 415. I militari, che insieme ai colleghi di Crema e Cremona hanno ricostruito i movimenti dei tre presunti autori dell’omicidio, destinatari di un decreto di fermo di indiziato di delitto, avevano accertato che, dopo i fatti, l’auto sulla quale viaggiavano aveva lasciato Crema dirigendosi verso la provincia di Milano proprio attraversando il ponte sull’Adda.

Da qui l’ipotesi investigativa: il coltello avrebbe potuto essere gettato lungo il tragitto, in un cassonetto oppure direttamente nel fiume. Per questo è stata inviata una pattuglia della Radiomobile a effettuare una serie di verifiche nella zona.

L’intuizione si è rivelata fondata. Osservando il corso d’acqua dal ponte, i carabinieri hanno notato un oggetto compatibile con la forma di un coltello. È stato quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Crema e Lodi, supportati dal Nucleo Sommozzatori di Milano, che hanno recuperato l’oggetto.

Si tratta di un coltello completo di fodero, immediatamente posto sotto sequestro. L’arma sarà ora sottoposta a tutti gli accertamenti tecnico-scientifici necessari per verificare se sia effettivamente quella utilizzata per colpire mortalmente il giovane di 19 anni. Le analisi dovranno stabilire l’eventuale presenza di tracce biologiche o altri elementi utili a confermare il collegamento con l’omicidio.

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