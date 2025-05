“La lista civica ‘Novità a Cremona’, torna sul tema della sicurezza in città, e chiede al Presidente del Consiglio Comunale di Cremona, Luciano Pizzetti, di valutare “di poter audire, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, il presidente del Tribunale di Cremona e il procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale” sottolinea il capogruppo Alessandro Portesani.

Un passaggio che, per il gruppo politico, può essere “di particolare importanza per avere un quadro più dettagliato del fenomeno della violenza che in questi mesi si è particolarmente aggravato a Cremona. E ancor di più lo è visto l’allarme e l’inquietudine suscitati dagli stessi episodi criminali nella società cremonese”.

“Come Novità a Cremona, pensiamo che un’analisi da parte delle istituzioni giudiziarie di questi fenomeni sia fondamentale per tutta la politica locale che è chiamata a due azioni specifiche” sottolinea il consigliere. “La prima. Quella di mettere in campo, nell’ambito delle sue competenze costituzionali, tutte le operazioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini. La seconda. Quella di dare una lettura corretta dei fenomeni che accadono”.

“Penso che, in momenti di particolare tensione della società, tutte le istituzioni debbano, per quanto gli compete, collaborare per il bene comune” prosegue Portesani. “Visioni più specifiche. Più dettagliate dei fenomeni. Più tecniche sono utili a tutti coloro che sono stati chiamati, per volontà popolare, ad amministrare questa città. Siamo altresì convinti della sensibilità che il presidente del Consiglio Comunale ha già dimostrato, in passato, su questo tema con dichiarazioni che sono andate nella direzione di un’ampia condivisione sia dei problemi sul tappeto, sia sulle soluzioni proposte anche dai gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale”.

© Riproduzione riservata