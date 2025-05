Il Laboratorio di Tossicologia dell’Ospedale di Cremona è aperto all’utenza esterna. Si completa così il percorso di specializzazione annunciato nei mesi scorsi. Il servizio fa parte del Laboratorio di Patologia Clinica e Sostanze d’Abuso, diretto dalla dottoressa Sophie Testa, e si dedica alla ricerca e all’individuazione di sostanze tossiche (droghe, alcool) e test farmacologici effettuati su diverse tipologie di campioni biologici quali sangue, urine, capelli.

Il servizio è aperto al pubblico il martedì e il giovedì, dalle 11.30 alle 14.10, nel Centro Prelievi dell’Ospedale di Cremona. L’accesso avviene solo su prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 al numero 0372 408899. Il Laboratorio di Tossicologia collabora attivamente con il Servizio per le Dipendente Patologiche (SerD), con la Casa Circondariale di Cremona, con il Pronto Soccorso e con tutti i reparti ospedalieri, oltre che con l’Autorità Giudiziaria, la Medicina del Lavoro e la Commissione Patenti.

Le persone coinvolte in procedimenti con la Commissione Patenti, che devono sottoporsi a test tossicologici per alcol o droghe, oppure soggette a controlli previsti dalla Medicina del Lavoro, da oggi possono effettuare questi esami direttamente nell’Ospedale di Cremona. Il nuovo servizio consente di eseguire sia esami di primo livello — screening su campioni biologici come urine, sangue o capelli — sia analisi di secondo livello, più approfondite e precise, in grado di confermare con certezza la presenza di sostanze come alcol o droghe. Questi test, utilizzati a scopo clinico o su richiesta dell’autorità giudiziaria, si basano su tecnologie di laboratorio avanzate, capaci di analizzare in modo dettagliato i campioni raccolti.

Fino a pochi mesi fa, questa attività era in capo ad ATS Val Padana. «Oggi è un servizio attivo all’interno dell’ASST di Cremona anche grazie alla collaborazione con ATS che ha favorito il passaggio di consegne nella persona del dottor Adriano Isernia» – afferma Testa.

«Si tratta di un risultato importante, che segna un ulteriore passo verso una sanità pubblica sempre più vicina ai bisogni reali della popolazione, capace di garantire prestazioni specialistiche anche in ambiti complessi come la tossicologia clinica e forense. L’impegno preso è stato mantenuto» – precisa Ezio Belleri Direttore generale Asst di Cremona.

«In questi mesi – aggiunge Testa – abbiamo lavorato per adeguare le strumentazioni, formare personale dirigente e tecnico, organizzare i sistemi per garantire una rigorosa catena di custodia dei campioni sensibili, in modo da poter offrire esami altamente specialistici richiesti dall’autorità giudiziaria, e non solo» –

LAVORO IN TEAM, SANITARI, TECNICI E AMMINISTRATIVI

Per rendere possibile l’attivazione di questo servizio, il Laboratorio di Tossicologia si avvale della competenza di medici specialisti, Alessandra Iovino, Mariarosa Cappelletti, Sara Rizzardi ed Elsa Mainardi, e dai tecnici Pasquale Grimaldi e Leonardo Lanfranchi. Fondamentale il supporto del personale infermieristico e amministrativo: la raccolta dei campioni biologici è curata dall’équipe del Centro Prelievi, coordinata da Federica Strina, mentre la gestione amministrativa è affidata al team guidato da Carmen Ghidetti. Un contributo rilevante arriva infine anche dallo staff dei Sistemi informatici aziendali coordinato da Cristian Merelli che garantisce l’integrazione delle procedure digitali necessarie al corretto funzionamento del servizio.

