“End Polio now”, fine della poliomielite ora. E’ il nome della iniziativa dei Rotary del territorio, presentata nella sede della concessionaria Autotorino di Cremona, e che consiste in una raccolta fondi attraverso il secondo raduno di auto classiche che si terrà domenica 25 maggio. Un itinerario che unisce cultura e territori e che toccherà San Giovanni in Croce, Casalmaggiore, Cremona e Soresina. Una idea che nasce dai presidenti dei Rotary Club del gruppo Terre Padane nell’anno rotariano 2023/2024. Si voleva creare un evento d’impatto che toccasse tutto il territorio.

“Siamo riusciti anche quest’anno – ha detto Domenico Maschi, assistente del governatore – a organizzare un bellissimo evento che è il raduno delle auto classiche. È un’iniziativa secondo me bellissima perché va a valorizzare tutto il nostro territorio e soprattutto mette insieme il lavoro di tutti i club che lavorano sulla città di Cremona e sul Casalmaggiore”.

La polio è una malattia virale, quindi contagiosa, che colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni di età. Anche i soggetti immunizzati possono venire infettati dal virus, senza svilupparne i sintomi, e trasmetterlo ad altri. Data la ridotta probabilità che un individuo infettato sviluppi sintomi chiari e visibili, come la paralisi, la catena di trasmissione può allargarsi rapidamente, soprattutto in assenza di misure igieniche adeguate. I casi nel mondo – ha detto Vanni Raineri, Rotary Casalmaggiore Oglio Po – sono pochissimi, ma serve monitorare per poterli azzerare ed evitarne un ritorno.

SB

© Riproduzione riservata