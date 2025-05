Un incolonnamento di 4 km si è formato questa mattina in A21 direzione Brescia, tra Cremona e Corte de Frati, all’altezza di Persico Dosimo, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante poco dopo le 8. Non dovrebbero esserci feriti gravi, due le persone soccorse dal 118: due uomini di 27 e 34 anni, in codice verde.

