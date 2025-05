Le professioni sanitarie si presentano con l’Open Day, una giornata dove accompagnati da tutor d’eccezione, futuri studenti e famiglie possono conoscere l’offerta formativa dei corsi di laurea in infermieristica, fisioterapia e assistenza sanitaria della Sede Cremonese dell’Università di Brescia.

È stato possibile incontrare i tutor dei tre percorsi universitari, per un confronto sui piani di studio, gli esami e la vita universitaria, oltre a ricevere informazioni sulle modalità di ammissione, le tasse universitarie e le borse di studio disponibili.

Adele Luccini, direttore Polo Universitario dell’ASST di Cremona: “Le specializzazioni coinvolte sono tre corsi di studio, due dell’azienda sociosanitaria di Cremona, infermieristica e fisioterapia, e a Ats Valpadana con assistenza sanitaria. Le finalità di questo intervento, che facciamo ormai da qualche anno, sono rivolte ai cittadini, ma soprattutto alle scuole superiori locali, per cercare di sensibilizzare, per cercare di portare l’università all’interno delle scuole superiori, per diffondere anche le notizie più aggiornate rispetto al test d’ingresso e soprattutto per far capire alle future generazioni le professioni sanitarie e il valore delle professioni sanitarie, come quella dell’infermiere, del fisioterapista e dell’assistente sanitario”.

