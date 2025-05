I Carabinieri della Compagnia di Cremona hanno portato a termine tre interventi tra Grumello Cremonese, Soresina e Cremona. In particolare, a Grumello Cremonese è stato effettuato un sequestro di droga.

Il 22 maggio, verso le 15.30, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pizzighettone, transitando lungo la SP 48, nei pressi della località Cascina “San Martino”, ha notato la strana presenza di quattro uomini che, alla vista dei militari, si sono dati a precipitosa fuga nei campi, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Le successive ricerche dei soggetti fuggiti non hanno avuto esito. I Carabinieri hanno controllato la zona dove avevano notato i soggetti e hanno recuperato all’interno della cascina, attualmente in disuso, complessivamente quasi 74 grammi di cocaina e quasi 13 grammi di eroina. Nel luogo sono stati inoltre rinvenuti un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi e un telefono cellulare, tutto posto sotto sequestro.

A Soresina una persona di 38 anni, con precedenti di polizia a carico, è stata denunciata per possesso di arnesi da scasso. Poco prima delle 03.00 del del 23 maggio, i Carabinieri della Stazione di Soresina hanno controllato in via Landriani un uomo alla guida di un’auto. La successiva perquisizione ha permesso di accertare che era in possesso, senza giustificato motivo, di attrezzi da scasso: una tronchese, un flessibile, un trapano e un piede di porco, tutto posto sotto sequestro.

Inoltre, sempre nella notte del 23 maggio, poco dopo le 02.00, una pattuglia della Radiomobile di Cremona ha fermato per un controllo stradale in viale Po un’auto guidata da un uomo di 26 anni, residente in provincia di Piacenza. Durante l’ispezione, i militari hanno percepito un forte odore di alcool e rilevato evidenti sintomi di alterazione psicofisica legati al consumo di bevande alcoliche. E’ stato effettuato il test con l’etilometro, che ha confermato un tasso alcolemico di oltre 1,70 g/l, tre volte superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, l’uomo è stato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e la sua patente ritirata.

