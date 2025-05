AGGIORNAMENTO – A mezzogiorno il 18,18% degli elettori di san Daniele Po si è recato alle urne, un dato in calo rispetto al 21,71% dell’ultima volta in cui si è votato per il rinnovo del consiglio comunale. Nella sezione n. 1 l’affluenza è stata pari al 25.39%, mentre nella numero 2 si è fermata al 13,25%.

117 comuni per poco meno di 2 milioni di elettori. Sono i numeri delle elezioni amministrative che si tengono tra oggi e domani in Italia; solo 4 i comuni capoluogo coinvolti, a San Daniele Po unico comune in provincia di Cremona, due i candidati, Pierantonio Paternazzi, commercialista da poco in pensione, con la lista “Conoscere per ripartire” e Simone Cadenazzi, architetto, con la sua “Progetto Comune”.

Le votazioni hanno preso il via dalle ore 7 di domenica per chiedersi lunedì alle 15; due i seggi, allestiti nelle aule della scuola elementare, aperti oggi fino alle 23 (lunedì riapertura alle 7).

Una votazione, ad ogni modo, molto sentita in paese: i risultati ufficiali arriveranno nel pomeriggio di lunedì, quando il comune tornerà ad avere un Sindaco dopo un anno di commissariamento dovuto alla mancanza di candidati nella tornata elettorale del 2024. Lo attenderà un compito arduo: risollevare i bilanci di un Comune che versa ormai da anni in grave dissesto finanziario.

