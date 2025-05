Ultimo giorno in Fiera del Salone del Cavallo Americano che nel week end ha attirato tantissimi appassionati in un contesto ricco e colorato con gare, mostra cavalli, spettacoli, musica e ballo, ristorazione, stand espostivi e divertimento per tutta la famiglia.

Oltre all’evento clou di sabato, l’NRHA European Futurity, unica gara di reining in Europa con un milione di dollari di montepremi, sono state molte altre le gare nelle varie discipline equestri, per un totale di 700 cavalli, 1000 cavalieri e un pubblico di 30.000 visitatori.

Tra gli special events: Cutting e Team Penning, gare di Cowboy Shooting, workshops di Natural Horsemanship, cavalli in mostra e show equestri. Tante anche le famiglie con bambini, affascinati soprattutto dal villaggio indiano, con le scene tratte dai grandi classici cinematografici western.

Nell’area food, tante opzioni per mangiare e musica dal vivo, più un intero padiglione dedicato alla musica e al ballo country.

