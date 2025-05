Anche a Cremona ha celebrato sabato la 21esima Giornata del Naso Rosso, un evento proposto nelle piazze di tutta Italia per sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della clownterapia, diffondere e divulgare i valori del vivere in positivo e dare visibilità ai risultati ottenuti in questi anni grazie a tutti i volontari clown.

Oltre 50 gli iscritti alla sezione cremonese dell’associazione che si occupa di portare un sorriso ai bimbi in ospedale. E in piazza Roma per tutta la giornata di sabato i clown hanno fatto divertire grandi e bambini, con attività ludiche, truccabimbi, spettacoli e tanti balli. Un’occasione per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione.

