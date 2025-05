Saranno novanta minuti di fuoco, una vera e propria battaglia, quelli che oggi la Cremonese dovrà disputare contro la Juve Stabia. In palio c’è un posto nella finalissima dei playoff di Serie B e sarà la squadra che dimostrerà più coraggio, più fame e più bravura nella gestione degli episodi ad aggiudicarselo. Chiaramente i campani partono da una posizione di vantaggio, perché hanno vinto 2-1 la semifinale d’andata, contro una Cremo che si è svegliata troppo tardi, riuscendo però a trovare con Johnsen un gol che potrebbe pesare molto alla fine, ma sprecando anche un calcio di rigore con De Luca.

Nella semifinale di ritorno in programma oggi allo Zini (calcio d’inizio alle ore 17:15), per passare il turno la Cremo sarà costretta a vincere, anche con un solo gol di scarto. Il verdetto arriverà al termine dei novanta minuti, perché il regolamento non prevede né supplementari né calci di rigore. Lo Zini è chiamato a recitare un ruolo importante, spingendo la squadra verso il successo, Stroppa e i suoi giocatori hanno rivolto in più circostanze un vero e proprio appello ai tifosi.

Ciò non toglie che sul campo i giocatori dovranno fare la loro parte, già dalle prime battute, perché trovare subito un gol potrebbe rendere più semplice il percorso. Servirà coraggio, perché la paura in appuntamenti di questo livello non è ammessa. E sarà indispensabile approcciare la partita con la testa giusta, si tratta di un fattore in grado di fare la differenza, anche di più della condizione fisica.

Stroppa ha convocato tutti per non dare indizi agli avversari sugli indisponibili, dicendo che “farà la conta” soltanto questa mattina. Ma il timore che l’allenatore debba fare i conti con qualche assenza c’è, soprattutto in difesa.

Chiunque andrà in campo dovrà dare il massimo, evitando le provocazioni, che di sicuro non mancheranno. Novanta minuti per un posto in finale (molto probabilmente contro lo Spezia). Un obiettivo raggiungibile in un solo modo: battendo la Juve Stabia allo Zini.

Mauro Maffezzoni

