Domenica 25 maggio si celebra la XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 2001, con l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale. La Giornata è stata ideata dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. È un’occasione importante per sensibilizzare la cittadinanza e il personale sanitario sull’importanza della cura del dolore e dell’accompagnamento nel percorso di malattia.

L’ASST di Cremona rinnova il proprio impegno nella presa in carico delle persone che convivono con il dolore cronico o sono in condizione di malattia avanzata, promuovendo un approccio integrato, umano e professionale.

«Questa giornata è per noi un momento fondamentale di riflessione e di rinnovato impegno» afferma Alessio Faliva (Direttore della Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Ospedale di Cremona e Responsabile della Terapia del Dolore dell’Ospedale Oglio Po). «Il dolore cronico non è un sintomo, ma una vera e propria malattia, che incide profondamente sulla qualità della vita delle persone affette. La Legge 38, approvata nel 2010, è stata rivoluzionaria: ha sancito il diritto dei cittadini ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, riconoscendo il dolore – acuto o cronico – come una condizione da curare, e non da sopportare».

CONTROLLARE IL DOLORE MIGLIORA LA QUALITÀ DI VITA

In Italia sono 10 milioni le persone che convivono con il dolore cronico (Censis 2024). Spesso devono aspettare anni prima di essere riconosciute come pazienti a tutti gli effetti: in media, passano sette anni prima di ricevere una diagnosi e un trattamento adeguato.

«La terapia del dolore – sottolinea Faliva – non è riservata ai soli pazienti oncologici. Ogni giorno trattiamo persone con cefalea, mal di schiena, neuropatie, fibromialgia, vulvodinia e altre condizioni spesso poco riconosciute, ma altamente invalidanti. Il nostro obiettivo è restituire qualità di vita, ridurre la percezione del dolore, promuovere l’autonomia e offrire un supporto completo, anche psicologico».

«Negli ultimi anni, si sono registrate importanti innovazioni in questo campo, grazie a un crescente interesse da parte dell’industria per la terapia del dolore. In particolare, sono disponibili farmaci e trattamenti nuovi, che si aggiungono a un avanzamento significativo dei dispositivi medici. Questi dispositivi agiscono sulla percezione del dolore tramite stimolazione elettrica o chimica, e consentono di intervenire anche nei casi in cui non si riesce a individuare una causa specifica, concentrandosi direttamente sul controllo dei sintomi»

CURE PALLIATIVE, OLTRE I PREGIUDIZI

Le cure palliative comprendono un insieme di interventi mirati alla gestione dei sintomi di tutte le patologie per le quali non esistono ancora terapie risolutive, o quando le terapie disponibili non risultano più efficaci nel trattamento della malattia.

«È importante sottolineare che le cure palliative non sono riservate solo al malato oncologico o terminale, ma sono rivolte a chiunque viva con una patologia cronica che compromette la qualità della vita», continua Faliva. «Si tratta di un’assistenza a 360 gradi che considera la dimensione fisica, psicologica, relazionale e spirituale della persona».

UN’ÉQUIPE AL SERVIZIO DELLA PERSONA. L’ASST di Cremona garantisce un approccio multidisciplinare, grazie alla collaborazione di medici, infermieri e tre psicologi dedicati: uno per le cure palliative e due per la terapia del dolore (attivi tra Cremona, Soresina e Casalmaggiore).

Le terapie sono accessibili tramite impegnativa del medico di medicina generale o dello specialista e includono prime visite, controlli, ricoveri in day hospital o, per terapie più complesse, con degenza ordinaria. Per quanto riguarda le cure palliative, sono disponibili ricoveri in day hospital, assistenza domiciliare e accoglienza in Hospice.

SERVIZI ASST CREMONA E INFORMAZIONI

