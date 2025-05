Parla toscano la 13esima edizione di Campagne e Cascine. L’equipaggio Tonarelli/Casini a bordo dell’affidabile Autobianchi 112 ha prevalso sul lotto dei 70 equipaggi partiti al termine di una gara che ha mantenuto fede alla sua fama impegnando sia i piloti in prove molto tecniche che i navigatori che hanno dovuto districarsi nelle non facili strade della campagna cremonese.

L’equipaggio toscano ha fatto l’en plein primeggiando sia nella classifica generale assoluta che in quella del Trofeo Nazionale Regolarità. Nella classifica assoluta ha preceduto l’affiatata coppia della Franciacorta Motori formata da Malucelli /Bernuzzi a bordo della Lancia Beta Montecarlo mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio dell’inossidabile coppia della Brescia Corse Turelli/Turelli scesi a Cremona per prepararsi alla 1000 Miglia bordo della loro OM Superba.

Nella classifica del TRN invece hanno preceduto l’equipaggio della 3T Ercolani/Ercolani a bordo di un ‘Autobianchi A112 terza posizione per la coppia mantovana Morbio/Rinaldi a bordo dell’ OM Superba. Nella classifica della prove di media successo per i piacentini portacolori della scuderia Castellotti Pighi/Callegari a bordo di una rara Fiat Balilla coupè.

Nel trofeo Dimmidisì successo per l’ equipaggio della Brescia Corse formato da Boccelli/Magiorami su Innocenti Mini Cooper, il trofeo PZero è stato vinto della coppia della Nettuno Rapisarda/Piga su Fiat 124 Spider mentre i siciliani Accardo/Ricci portacolori della Rovigo Corse su Fiat 128 rally hanno prevalso nel trofeo città di Cremona.

Tra le moderne primo posto per l’equipaggio formato da Verderami /Fabrizi su MGF; a Paradisi/Paradisi lo speciale trofeo riservato agli equipaggi under 30, a Torri/ Scardi e Chillemi/ Goldini quelli destinati agli equipaggi femminili. A Turelli/Turelli è andato il trofeo Cesare Ruggeri messo in palio dalla famiglia per ricordare il driver soncinese recentemente scomparso. Sorrisi anche in casa della scuderia degli organizzatori della 3T per il settimo posto nella classifica generale assoluta dell’ equipaggio Limoni Scaglia /Gregori su Fiat 128 berlina mentre i piazzamenti di Ercolani/ Ercolani , Riboni/Spadini e Lorenzi /Ruggeri ha permesso al sodalizio cremonese di aggiudicarsi la seconda piazza nella speciale classifica riservata alle scuderie preceduta dalla Castellotti di Lodi.

Da segnalare infine la partecipazione di due equipaggi portacolori del Mite ossia il progetto che cerca di favorire la partecipazione alle gare automobilistiche in qualità di navigatori di soggetti ipovedenti.

