Nell’ambito delle attività di “Orientamento in uscita”, giovedì 22 maggio, le classi quinte dell’indirizzo Economico-sociale del Liceo Anguissola, con le due curvature Comunicazione e Biomedico, si sono recate presso la sede del Crit di Cremona per conoscere il Polo per l’innovazione digitale e i vertici di Microdata, nota azienda cremonese punto di riferimento nei processi di Business Outsourcing, Digital Transformation e Advanced BPO.

Nicolò Dossena, Direttore del CRIT, ha parlato della collaborazione con l’Università Cattolica e del progetto “Build your ideas”, dedicato a giovani startupper del territorio che vogliono provare a fare impresa. Un percorso gratuito, supportato da professionisti e imprenditori per guidare giovani talenti nel mondo delle imprese.

Ludovica Lupi, Training & Recruiting Officer di Microdata Group, ha raccontato come scrivere e preparare un CV e ha suggerito qualche trucco per presentarsi al meglio ad un colloquio di lavoro.

Carolina Cortellini, Co-fondatrice e CEO di Microdata Group di Microdata Group ha ripercorso i 35 anni di attività di Microdata, tra clienti del mondo finanziario e digitalizzazione di processo, focalizzandosi poi sul valore delle persone, coadiuvate dalla tecnologia. Roberto Rizzi, Responsabile Innovation Process Reengineering di Microdata Group, ha illustrato cos’è l’AI applicata al mondo del lavoro e ha mostrato come la usa Microdata attraverso un esempio, per poi concludere interagendo con gli alunni.

Andrea Crestani, Responsabile Legal & Compliance di Microdata Group ha raccontato il valore della privacy e di come si devono tutelare i propri dati personali e fare attenzione a cosa si pubblica online. Daniela D’Adda, Responsabile Marketing & Comunicazione di Microdata Group ha raccontato ai ragazzi, in particolare a quelli della curvatura “Comunicazione”, quanto sia importante per un’azienda l’essere presenti sui canali corretti consigliando ai ragazzi di prestare attenzione alla propria immagine professionale anche su Linkedin, sottolineando il valore della pubblicazione con attenzione e sincerità, senza filtri o artefatti.

Anna Giordani, Responsabile Area Back Office Assicurativo ha portato qualche esempio di attività in ambito assicurativo, per dare maggiori dettagli delle lavorazioni svolte da Microdata. Daniele Ramazzini Responsabile Area Advanced Banking Operations ed ex studente Anguissola, ha parlato del valore delle competenze umanistiche anche in lavori “tecnici” e finanziari, utili a gestire team di lavoro in ambienti dove il valore delle persone è centrale.

Ha concluso gli interventi Debora Cé, Specialista del servizio clienti assicurativo, illustrando in modo molto coinvolgente il valore del customer care e le mansioni che si svolgono per supportare i clienti in varie attività.

