Tragico incidente in serata in A21, attorno alle 21 quando un’auto che viaggiava in direzione Piacenza, all’altezza dell’innesto con la bretella per l’A1, si è scontrata con un mezzo pesante. Un urto molto violento, l’auto si è accartocciata e per la donna, che viaggiava con il marito, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, i soccorsi sanitari da Fiorenzuola a Cremona. L’uomo, di 48 anni, è stato estratto dall’abitacolo e trasportato all’ospedale di Cremona in codice giallo.

La Polizia Stradale di Cremona ha effettuato i rilievi ed è stato necessario chiudere l’ingresso in autostrada da Castelvetro, situazione che si è protratta da poco dopo le 21 fino a tarda sera.

