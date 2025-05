Napoli, oggi la festa Scudetto: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Il Napoli festeggia oggi, lunedì 26 maggio, il quarto scudetto della sua storia, vinto venerdì scorso grazie al successo all’ultima giornata contro il Genoa, che ha reso inutile la vittoria dell’Inter a Como. La squadra guidata da Antonio Conte sfilerà su un bus scoperto per le strade della città, vestita a festa due anni dopo l’ultima volte. Ecco tutte le informazioni sulla festa Scudetto del Napoli.

La festa Scudetto del Napoli si svolgerà oggi, lunedì 26 maggio, a partire dalle ore 15.30 e durerà per tutta la giornata. La sfilata inizierà dal lungomare di Mergellina e finirà a Piazza Vittoria.

La festa Scudetto del Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2 con un intero studio dedicato. La sfilata per le vie della città sarà inoltre visibile anche in streaming su RaiPlay.