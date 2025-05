Con la seconda tornata di votazioni tenutasi sabato 24 maggio, si è conclusa anche questa fase per il rinnovo di altri tre Comitati di Quartiere, il 14 (San Felice – San Savino), il 15 (Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi) e il 16 (Centro). Le votazioni si sono svolte regolarmente, sviluppando una buona sinergia tra Centro Quartieri e Beni Comuni e cittadini che hanno gestito il seggio elettorale.

I risultati di questa seconda tornata elettorale, al termine dello scrutinio avvenuto in sono i seguenti:

Comitato di Quartiere 14 San Felice – San Savino: votanti 155 – Francesca Cicalese, 18; Pina Della Volpe, 10; Luigi Dondi, 9; Massimiliano Ferrari, 44; Dante Lombardi, 13; Adele Gambari, 3; Nicola Pini, 50; Stefano Priori, 11; Manuel Reda, 22; Valeria Rizzi, 43; Assunta Sellito, 67; Pasqualino Telera, 37.

Comitato di Quartiere 15 Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi: votanti 84 (una scheda nulla) – Sofia Cerri, 34; Marino Corradini, 28; Francesco De Masi, 9; Simone Frontoni, 17; Claudia Grioni, 20; Romano Persico, 22; Chiara Ruggeri, 41.

Comitato di Quartiere 16 Centro: votanti 480 – Michele Bertoglio, 80; Massimo Bessi, 72; Adriano Bruneri, 24; Gian Paolo Compiani, 18; Ilenia De Paolo, 46; Mario Feraboli, 48; Bianca Ferrari, 48; Lina Grazioli, 21; Maria Rita La Fata, 128; Francesca Lotteri, 11; Claudio Rambelli, 34; Alessandro Rossi, 36; Pietro Maria Sanfelici, 74; Anna Lisa Santi, 47; Mario Vescovi, 58; Gianluca Ventura, 116; Roberto Carlo Vitali, 32; Gabriele Zaneboni, 35; Alessandra Zingoni; 34; Roberta Lucia Zuccoli, 49.

“In base al regolamento dei Comitati di Quartiere, i Direttivi rimangono in carica quattro anni e sono composti da un numero di membri che va da 6 a 9. Viene eletto presidente chi ha conseguito il maggior numero di voti, il secondo eletto svolge le funzioni di vice presidente. Il presidente è assistito dal segretario, dallo stesso individuato tra i componenti del Direttivo. In questa prima fase tutti i candidati risultano eletti: entreranno nel direttivo i nove che hanno ottenuto più voti, salvo rinuncia da parte di qualcuno di loro”, dichiara Francesca Romagnoli, vicesindaca con delega ai Quartieri e Reti di comunità.

“In termini numerici – aggiunge Romagnoli – mi sembra che il risultato sia ottimo perché non solo vi è stato un cospicuo numero di candidature, ma anche perché molti cittadini hanno affiancato l’Amministrazione nell’attivare il senso civico dei residenti invitandoli al voto”.

“Spero vivamente che i cittadini che hanno votato per l’elezione per il rinnovo dei Comitati di Quartiere mantengano vivo il senso civico dimostrato collaborando con i loro rappresentanti nel formulare proposte tese a mettere in atto iniziative per il bene dell’intera comunità cittadina. Sarebbe questo un bel segnale”, conclude la vicesindaca.

© Riproduzione riservata