Sabato 31 maggio 2025, in occasione della Giornata mondiale senza Tabacco, l’ASST di Cremona si trasferisce nella galleria principale del Centro Commerciale CremonaPo con un infopoint dedicato alla prevenzione “Io non fumo, respiro”. Gli operatori di pneumologia, servizio dipendenze e servizio vaccinazioni sono a disposizione dei cittadini per informazioni, consulenze e test. Inoltre, sarà possibile prenotare una visita con spirometria e vaccini raccomandati per i pazienti con broncopneumopatia cronica (BPCO), da fare negli ambulatori pneumologici dell’ospedale di Cremona il 5 giugno.

L’iniziativa è promossa dall’Asst di Cremona in collaborazione con ATS val Padana e il sostegno di Regione Lombardia. La giornata mondiale contro il fumo da tabacco, voluta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni legati al consumo di tabacco. Il tema dell’edizione 2025 è “Smascherare l’attrattiva”: esporre le tattiche dell’industria sui prodotti a base di tabacco e nicotina per far luce sulle strategie messe in atto dalle aziende per rendere i loro prodotti dannosi più attraenti, in particolare per il pubblico giovane.

«L’abitudine al fumo resta uno dei principali fattori di rischio evitabili per lo sviluppo di malattie oncologiche, respiratorie e cardiovascolari», afferma Monia Betti (Direttore Pneumologia, Ospedale di Cremona). In Italia, oltre 93.000 decessi all’anno sono attribuibili al fumo, con un impatto economico stimato in oltre 26 miliardi di euro.

QUASI IL 37% DEGLI ADOLESCENTI FUMA, LE RAGAZZE SONO LA MAGGIORANZA «Fuma il 20% della popolazione italiana sopra i 15 anni» – continua Betti «10,5 milioni di persone di cui 25,1% degli uomini e 16,3% delle donne. Il problema tocca da vicino anche le nuove generazioni: il 36,6% degli studenti nella fascia fra i 14 e i 17 anni consuma almeno un prodotto che va dalla sigaretta tradizionale, e-cig o tabacco riscaldato. Contrariamente a quanto accade con gli adulti, tra i giovani il consumo è più diffuso tra le ragazze».

Anche il fumo in gravidanza, attivo o passivo, è un pericolo serio, «può aumentare il rischio di alcune complicazioni per la madre e il bambino, come la prematurità, la morte improvvisa in culla» -conclude Betti. «L’esposizione al fumo passivo dopo la nascita può rendere i bambini più vulnerabili a infezioni respiratorie come bronchiolite e polmonite»

SIGARETTE ELETTRONICHE E SNUS, ANCHE I NUOVI CREANO DIPENDENZA. «Negli ultimi anni» spiega Roberto Poli (Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze ASST di Cremona) sono cambiati i prodotti, ma non la sostanza del problema che è la dipendenza da nicotina. Con le sigarette elettroniche, il tabacco riscaldato e lo snus (un nuovo prodotto di tabacco non combustibile che si consuma ponendolo tra il labbro superiore e la gengiva) – non ci sono i danni della combustione, ma ha un’alta concentrazione di nicotina che determina rapidamente dipendenza».

«Le grandi industrie del tabacco hanno cambiato strategia: attraverso prodotti più accattivanti e presentati come meno nocivi, sono riuscite a mantenere alta la percentuale di consumatori, arrestando quella diminuzione del consumo che, nelle prime due decadi del nuovo millennio, faceva sperare in un calo della dipendenza da nicotina» – conclude Poli.

Il Servizio Dipendenze di Cremona organizza periodicamente percorsi di gruppo gratuiti per aiutare le persone a smettere di fumare. Per informazioni: Cremona: 0372 408 686 Casalmaggiore: 0375 41 644.

PATOLOGIE CRONICHE, I VACCINI AIUTANO A RESPIRARE. «Chi soffre di malattie respiratorie croniche è particolarmente vulnerabile alle infezioni polmonari virali e batteriche», spiega Antonella Laiolo (Direttore Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive dell’ASST di Cremona). Le situazioni croniche includono l’asma bronchiale, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le bronchiectasie, le malattie respiratorie professionali, i disturbi respiratori del sonno, le interstiziopatie polmonari e le malattie rare polmonari. Il Piano Vaccinale Nazionale e Regionale raccomanda, in modo gratuito per i pazienti a rischio, di fare i vaccini anti-pneumococco, anti-herpes zoster, antinfluenzale, anti-covid» – conclude Laiolo.

SABATO 31 MAGGIO 2025 dalle 10 alle 17 Centro Commerciale Cremona Po. Accesso Libero

Programma:

Test di Fagerstrom per valutare la dipendenza da nicotina

Prenotazione di spirometrie gratuite (da effettuarsi il 5 giugno)

Test rapidi HCV per i nati tra il 1969 e il 1989

Informazioni su gruppi di cammino e attività fisica adattata

Dettagli su vaccinazioni per persone con malattie respiratorie croniche

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2025 dalle 14 alle 16, Ambulatori Pneumologia (Ospedale di Cremona Largo Priori 1, piano 2, lato destro). solo per i cittadini prenotati il 31 maggio:

Visite specialistiche

Spirometrie

Somministrazione di vaccini per pazienti con BPCO

Per informazioni: urp@asst-cremona.it

