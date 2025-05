Si è svolto lunedì pomeriggio, nella Sala Consiliare della Provincia di Cremona e in collegamento con la sede di Consorzio.IT a Crema, il primo incontro del Cantiere 8 Potenziamento del Digitale dell’Ats Io Ci CRedo, dedicato ad accompagnare il territorio nella transizione digitale e a promuovere una cultura diffusa delle competenze e dei dati.

Come di consueto per tutti i cantieri progettuali dell’Ats, I lavori sono stati aperti dal Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, che nel suo intervento ha ricordato come l’esigenza di istituire un centro studi provinciale per la raccolta e l’analisi dei dati socio-economici fosse emersa nel corso delle precedenti riunioni del Comitato di gestione e di alcuni cantieri dell’Ats.

“Il confronto sviluppatosi nei tavoli di lavoro e nel Comitato di gestione ha evidenziato la necessità di dotare il nostro territorio di uno strumento strutturato e aggiornato di rilevazione e lettura dei dati, indispensabile per orientare politiche efficaci e sostenere in modo concreto la competitività provinciale” ha dichiarato il presidente Mariani. “È un’esigenza maturata dal basso, grazie ai contributi di amministrazioni, enti e soggetti del partenariato che si riconoscono nel percorso comune di Io ci CRedo”.

In questa occasione, il Presidente ha proposto ai presenti il nominativo del team leader del cantiere, individuato in Nicolò Dossena, direttore della società consortile Crit (Crescita Relazione Innovazione Territorio). La proposta è stata accolta all’unanimità. A condurre i lavori è stata Barbara Manfredini, funzionario del settore progetti speciali per la promozione del territorio della Provincia di Cremona, mentre la segreteria tecnica è stata curata dal personale di Rei (Reindustria Innovazione).

“Siamo consapevoli di avviare un percorso complesso, ma vogliamo coinvolgere tutto il territorio, raccogliere spunti, confrontarci sulle buone pratiche già esistenti in Italia e costruire insieme progetti che possano portare benefici concreti alla nostra provincia” ha detto Dossena.

Cristian Lusardi, responsabile area servizi di Consorzio.IT, società in house i cui soci sono i comuni cremaschi, ha illustrato l’esperienza ormai ventennale nella digitalizzazione dei servizi per i Comuni e le opportunità aperte dal PNRR per il rafforzamento digitale degli enti locali.

Francesca Romagnoli, vicesindaco del Comune di Cremona, ha ribadito il valore di riattivare strumenti come l’annuario statistico provinciale, coinvolgendo Comune, Provincia e Camera di Commercio, e ha suggerito di predisporre un questionario per una mappatura puntuale del livello di digitalizzazione degli enti e delle associazioni di categoria.

Marco Cavalli, direttore di Cna Cremona, ha posto l’attenzione sulla necessità di definire chiaramente obiettivi operativi e individuare il soggetto che dovrà fungere da “braccio operativo” del cantiere. Anche Ilaria Casadei, responsabile delle attività promozionali della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, ha sottolineato l’importanza di individuare fin da subito gli attori e gli osservatori territoriali che potranno contribuire alla raccolta e alla lettura dei dati.

Al termine del confronto, ricco di contributi e spunti, i partecipanti hanno condiviso la proposta di costituire a breve un gruppo di lavoro operativo, che si occuperà di definire le prime azioni e tracciare il percorso operativo del Cantiere 8.

