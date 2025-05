“A seguito delle nostre sollecitazioni, la Giunta regionale ha stanziato ieri ulteriori 900mila euro per il bando Lombardia Style. Un risultato importante, che consentirà finalmente di valutare i progetti presentati dai 29 comuni cremonesi inizialmente esclusi per esaurimento delle risorse disponibili. Se valutati positivamente, questi progetti potranno ora essere finanziati”.

A darne notizia è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni che nelle scorse settimane aveva denunciato l’iniquità del meccanismo di selezione basato sul click day, che aveva di fatto escluso numerosi progetti presentati regolarmente e non rientrati tra i primi per ordine cronologico.

“La nostra battaglia ha portato a un primo risultato concreto – sottolinea Piloni – questi fondi aggiuntivi serviranno a dare una chance anche a quei comuni che non erano nemmeno stati presi in considerazione, pur avendo presentato domande complete e nei termini. Ora i progetti saranno valutati nel merito, come è giusto che sia”.

Il bando Lombardia Style è ancora aperto e si chiuderà a metà giugno. “Bisognerà ora attendere l’esito delle valutazioni – conclude Piloni – ma intanto abbiamo ottenuto un passo avanti importante per tutelare i piccoli comuni e il loro diritto a promuovere il proprio territorio”.

