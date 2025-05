Registrazione dei figli di coppie omogenitoriali: i consiglieri comunali Jane Alquati (LEGA) e Andrea Carassai (FORZA ITALIA) hanno presentato oggi un’interrogazione al Sindaco Andrea Virgilio che nei giorni si era espresso positivamente su una sentenza della Consulta.

“Il tema– dichiara Jane Alquati – ha sollevato a livello nazionale un acceso dibattito tra i cittadini e suscitato preoccupazione per le implicazioni valoriali e culturali che ne derivano. Il nostro gruppo ritiene fondamentale che decisioni così delicate non siano assunte unilateralmente, ma siano precedute da un ampio confronto con la cittadinanza, con il mondo educativo e con le realtà religiose del territorio.”

“L’argomento è talmente delicato che necessita di un ampio confronto tra forze politiche, associazioni e mondo religioso e non può limitarsi a dichiarazioni estemporanee da parte del Sindaco espresse sui social e sui quotidiani locali” afferma il consigliere Carassai.

Nell’interrogazione si chiede al Sindaco se vi sia stato un dialogo preventivo con le componenti della società civile, quali siano i prossimi passi che l’Amministrazione intende intraprendere su questo fronte, e se non sia più opportuno sospendere tale orientamento amministrativo in attesa di una normativa nazionale chiara, condivisa e rispettosa del pluralismo costituzionale.

“Ribadiamo con convinzione – proseguono i Consiglieri– la nostra adesione al modello di famiglia naturale, fondata sull’unione tra un uomo e una donna, come riconosciuto anche da recenti pronunciamenti pubblici di autorevoli esponenti religiosi.”

I due consiglieri richiamano inoltre l’attenzione su come altri Comuni italiani, abbiano scelto la via della prudenza, sospendendo la trascrizione degli atti in attesa di un intervento normativo chiaro da parte del legislatore.

