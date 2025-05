Giovedì 29 maggio, a partire dalle 14.30 si terrà presso il campus di Santa Monica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il Job Day-Talent Acquisition Program, un evento che permetterà agli studenti di entrare in contatto con imprenditori, responsabili di selezione e manager aziendali ed effettuare con loro un primo colloquio di selezione “lampo”.

L’appuntamento, organizzato dal servizio Stage & Placement del Campus di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica, in collaborazione con le realtà partner dell’Alta Scuola Smea-Laurea Magistrale in Agricultural and Food Economics, della Laurea Magistrale in Food Processing: Innovation and Tradition e del Comitato Università Mondo Del Lavoro, intende agevolare l’inserimento di laureati e laureandi nel mercato del lavoro e delle professioni.

Durante il Job Day, nella fascia oraria 14.30-18.30, oltre 30 studenti avranno la possibilità di sottoporsi ad un circuito di selezione strutturato su “colloqui lampo”, individuali e in presenza della durata singola di 20 minuti.

Saranno presenti una quindicina di aziende, tra cui: Corteva Agriscience Italia; Cortilia Spa Società Benefit; Esselunga; Fiorital; Gennaro Auricchio; Guala Pack; Latteria Soresina; Martino Rossi; Oleificio Zucchi; Polenghi Food. Dalle 18.30 è previsto un aperitivo di networking con le aziende.

