A Milano, presso la Sala Pirelli dell’omonimo Palazzo, si è svolto l’evento di consegna del riconoscimento “Stella di Fondazione Trapianti Onlus: promuovere la cultura della donazione” alle strutture del Servizio Sanitario Regionale lombardo che si sono distinte per il loro impegno sul fronte, in particolare, della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto.

In apertura, il commosso ricordo, da parte del direttore generale dell’Asst Cremona, Ezio Belleri, di Sonia Bonoli, infermiera del Cop dell’Asst mancata tragicamente nei giorni scorsi.

A introdurre i lavori, i saluti istituzionali di Guido Bertolaso, Assessore Welfare Regione Lombardia; Patrizia Baffi, Presidente della III Commissione permanente – Sanità di Regione Lombardia; Roberto Anelli e Davide Casati, Consiglieri regionali; Giuseppe Piccolo, Coordinatore trapianti Regione Lombardia, che, assieme a Marco Sacchi ha presentato i dati dell’attività di donazione e trapianto in Lombardia.

Con la moderazione di Leonio Callioni, la Presidente di Fondazione Trapianti Onlus, Marina Morgutti e Sergio Vesconi, coordinatore del Comitato Scientifico del Progetto Stella, hanno presentato le attività della Fondazione, il Progetto Stella e i risultati ottenuti. A seguire, la consegna degli attestati alle strutture Asst e Irccs alle quali è stato conferito il riconoscimento.

Sono intervenute inoltre le principali associazioni di settore con i saluti di Lucio D’Atri, vice presidente vicario di Aido Lombardia; Giuseppe Vanacore, Presidente nazionale Aned. Ha chiuso gli interventi Massimo Cardillo, Direttore Sc Trapianti Lombardia-NITp della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

A conclusione dei lavori, gli interventi della presidente Marina Morgutti e della vicepresidente Francesca Boldreghini, che hanno ringraziato la famiglia Fedriga per il fattivo sostegno alla Fondazione. Emanuele Fedriga, accompagnato dai figli Filippo e Alessandra, ha ricordato i valori di solidarietà e vicinanza umana contenuti nel consenso alla donazione di organi, primo tassello del sistema trapianti.

L’Asst di Cremona è stata premiata per l’impegno della dirigenza e del personale sanitario nelle azioni di governo e nella gestione clinica del processo di donazione di organi e tessuti, nonché le altre iniziative messe in campo per favorire la crescita della cultura della donazione.

A ritirare il premio c’erano il direttore generale Ezio Belleri, il direttore del dipartimento emergenza urgenza Enrico Storti, l’équipe del coordinamento donazione organi e tessuti diretta da Alberto Bonvecchio e composta dalle dottoresse Angela Ribola e Sofia Ananiadou, dall’infermiera Olga Kouadio e la referente organizzativa Dapss Prelievo organi e tessuti Scilla Pagni.

«Ieri mattina, proprio a quest’ora, nella chiesa dell’ospedale di Cremona si è celebrato l’ultimo saluto a Sonia Bonoli, infermiera del Coordinamento scomparsa una settimana fa per un tragico incidente stradale – ha ricordato Belleri. «Oggi Sonia avrebbe dovuto e soprattutto voluto essere qui a ritirare il Premio Stella che per l’Asst di Cremona è un riconoscimento molto importante. Non possiamo nascondere di vivere la sua assenza forzata come un’ingiustizia. Qualcosa che solo qualche giorno fa era impossibile immaginare».

«Sonia Bonoli era una professionista seria e preparata con molta passione per il lavoro e la cura. Il suo impegno nell’attività del prelievo d’organi e tessuti, svolta insieme a quello di tutta l’équipe del Coordinamento, ha contribuito a diffondere la cultura del dono alla gente comune e ai sanitari. – ha continuato Belleri. Lo ha fatto con competenza ed energia ha insegnato educando, con l’intento di lasciare una traccia profonda in un ambito non semplice. E ci è riuscita».

«Il premio appena ritirato acquisisce un valore immenso se messo in relazione alla vita di Sonia Bonoli e alla sua professione – ha concluso Belleri. Manterremo gli impegni presi in ambito di donazione di organi e tessuti con maggior determinazione in memoria di Sonia a cui dedichiamo il premio».

«Dai primi mesi del 2022, l’Asst di Cremona ha emesso un’articolata procedura aziendale per la gestione del percorso di fine vita. Siamo tra i pochi ospedali in Italia ad operare in questo modo: questo approccio porta a considerare questa strada solo qualora abbia senso dal punto di vista etico e terapeutico. Il trattamento di fine vita è a sua volta una terapia, per accompagnare il paziente verso ciò che sarebbe il naturale decorso della sua condizione. Il giusto tempismo è fondamentale sia per comunicare con la famiglia sia per disporre ciò che è necessario a rendere efficace l’intero percorso di donazione» , ha affermato Bonvecchio.

Nel 2024 le donazioni a cuore battente sono state 13. A queste si aggiungono 2 donazioni a cuore fermo e 4 multi-tessuto che hanno consentito di prelevare 45 organi; 304 le cornee inviate alla banca. Nel primo trimestre del 2025 i dati sono molto significativi: 3 donazioni a cuore battente e 2 a cuore fermo che hanno portato al prelievo di 12 organi e 120 cornee. “Con un numero maggiore di donatori si potrebbe fare di più. Esprimere il proprio consenso in vita è importante, soprattutto per non lasciare la decisione ai famigliari”. spiega Bonvecchio che aggiunge: «Ogni anno circa 8500 persone sono in attesa di ricevere un organo, mentre i trapianti effettuati si attestano a 4000. Il dono restituisce una possibilità di vita piena e il ritorno alla socialità a chi soffre d’insufficienza grave d’organo. Questo è motivo di orgoglio e grande soddisfazione anche per i sanitari».

Il Progetto Stella, ideato da Fondazione Trapianti Onlus, giunge a conclusione della valutazione del biennio 2023-2024, valorizzando le strutture ospedaliere che si sono distinte per il loro impegno nel governo del complesso processo clinico e organizzativo che si conclude con il trapianto, con un particolare accento sull’aspetto dell’identificazione e della segnalazione dei potenziali donatori.

Attraverso un metodo partecipativo e scientificamente rigoroso, il Comitato scientifico ha analizzato le schede di valutazione compilate a cura delle Direzioni Generali delle strutture sanitarie aderenti al progetto.

Per la valutazione si è utilizzata una griglia predisposta dal Comitato, che ha considerato: aspetti organizzativi della struttura (con particolare riferimento alla struttura del coordinamento ospedaliero e alle indicazioni del Piano Nazionale Donazione); percorsi e programmi specifici sull’identificazione dei potenziali donatori nelle diverse tipologie (organi e tessuti da cadavere, a cuore battente e fermo, da vivente), con relativi protocolli e procedure; aspetti e modelli innovativi; iniziative di formazione interna; iniziative di promozione della cultura della donazione verso la popolazione; rapporti con associazioni di volontariato del settore; risultati (secondo gli indicatori riportati nel PND).

A completare la valutazione, una scheda di autovalutazione (punti di forza e di debolezza), compilata dalle Direzioni Generali.

La partecipazione delle strutture sanitarie al progetto — gratuita, libera e spontanea — è avvenuta a seguito di candidatura degli ospedali, per ora con un perimetro regionale, limitato al pubblico.

La partecipazione al progetto è stata proposta a tutte le strutture pubbliche del SSR, 24 di queste hanno aderito, 20 sono state valutate positivamente.

