Continua il dibattito sui minori non accompagnati a Cremona: a intervenire è il consigliere Alessandro Portesani, che in una nota rivolge “un vero ringraziamento e apprezzamento al presidente del consiglio comunale Luciano Pizzetti per aver affermato che il problema dei minori non accompagnati in città deve essere ‘limitato non solo in termini di risorse, ma in termini di contenimento’; ovvero di numeri”.

Per Portesani, infatti, questo “è quanto, insieme al centrodestra, sosteniamo da tempo e che la posizione venga ora sostenuta da un così illustre esponente del Partito Democratico, è il riconoscimento che le nostre posizioni non erano di natura ideologica ma che avevano motivazioni oggettive e pratiche”.

“La presa di posizione del Presidente del Consiglio per altro – continua Portesani – va a rendere giustizia agli atti consigliari che il nostro gruppo con Cristiano Beltrami ha presentato nelle scorse settimane in merito ai numeri e alle risorse economiche (ingenti) che il Comune di Cremona sta mettendo in campo, oramai da anni, su questo specifico tema. Certo ci auguriamo che le dichiarazioni di Pizzetti non siano una rondine a primavera, perché ci piacerebbe capire se esponenti del Pd come Vittoria Costanza Alessandra Loffi, o della Sinistra per Cremona come Lapo Pasquetti e Rosita Viola concordano con quelle di Pizzetti”.

“Dalle dichiarazioni bisogna passare poi ai fatti con azioni concrete e non vorremmo mai che in qualche eventuale sede deliberativa una parte della maggioranza che governa il comune si mettesse di traverso come , in parte, è già avvenuto sui temi scottanti della sicurezza in città. Ed inoltre chiediamo a Pizzetti di gettare un faro sul progetto ‘Giovani in Centro’ non vorremmo mai che lo stesso diventasse qualche escamotage per far aumentare il fenomeno e non invece per ridurlo”, conclude Portesani.

