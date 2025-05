Sono 277 i minori stranieri non accompagnati in carico all’amministrazione comunale di Cremona alla data del 30 aprile, di cui 171 egiziani, 31 Kosovari e 30 provenienti dal Gambia. In maggioranza sono ospitati in strutture “extra Sai”, 150 contro i 111 del Sai, il servizio di assistenza e integrazione a cui i comuni aderiscono in una programmazione pluriennale, ma da tempo insufficiente a coprire le necessità.

Sono i primi dati comunicati dall’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna in consiglio comunale in risposta a un’interrogazione di Cristiano Beltrami di Novità a Cremona.

Solo una la beneficiaria femmina, in accoglienza esterna SAI presso struttura specialistica. 40 posti (tutti in SAI) sono riservati a neo-maggiorenni in prosieguo amministrativo; i restanti posti di accoglienza sono dedicati ai minori. L’età media dei minori presenti è 16 anni.

Beltrami oltre ai numeri aveva chiesto dettagli sulle cooperative e gli enti del terzo settore incaricati nella gestione dell’accoglienza, con specifica indicazione delle sedi operative, del numero di ospiti per struttura e delle modalità di affidamento.

“La presa in carico di minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni del progetto Rete SAI 2023-2025 – ha detto Della Giovanna – è stato affidato a seguito di gara aperta all’ATI composta da Cooperative Nazareth, Sentiero, Servizi per l’accoglienza, Mestieri Lombardia Agenzia per il Lavoro, dal 1/04/2023 al 31/12/2025.

Il servizio di accoglienza in struttura nell’ambito della tutela di minori stranieri non accompagnati, sistema extra-SAI, è stato affidato attraverso la convenzione con strutture accreditate con il Comune di Cremona, a seguito di specifica manifestazione di interesse”.

Relativamente al sistema di monitoraggio periodico, gli Uffici del Settore Politiche Sociali lo effettuano attraverso colloqui con i minori e gli operatori, colloqui con i tutori volontari, visite domiciliari periodiche (sia in appartamento che in Comunità), udienze presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

“Gli operatori – ha aggiunto l’assessore – si sono premurati di visitare anche le Comunità più lontane da Cremona (Udine, Pesaro, Caserta). Ogni unità di offerta ha una assistente sociale di riferimento”.

I costi complessivi sostenuti dal Comune (direttamente o tramite trasferimenti dell’Azienda Sociale) per il sistema di accoglienza MSNA, sono andati aumentando dal 2021 ad oggi: dai 3 milioni 260mila euro del 2021, quando a prevalere era la spesa per il Sai, ai 9 milioni 800mila euro del 2024, anno in cui è ulteriormente aumentata la quota per gli extra Sai, 5 milioni 484mila contro i 4.320 del Sai.

Con riferimento alle caratteristiche operative della cosiddetta “accoglienza diffusa”, il servizio sociale del Comune di Cremona attua la metodologia dell’accoglienza a filiera; nello specifico, dall’arrivo del minore sul territorio comunale, lo stesso viene accolto per un massimo di 60 giorni presso un centro di prima accoglienza (CAS Prefettizio o struttura sita in Villarocca) e, successivamente, dopo aver condotto osservazione psico – socio – educativa, il minore viene collocato in seconda accoglienza secondo le sue caratteristiche personali.

In primis, viene saturato il sistema SAI e, in subordine, vengono individuate soluzioni nel sistema extra SAI. Le opzioni di seconda accoglienza: comunità Educative per minori sul territorio del Comune di Cremona o fuori; comunità educative con specifico potenziamento (per minori con fragilità psicologiche o traumatizzati da percorsi migratori particolarmente cruenti); appartamenti in semi autonomia con presenza educativa diurna (sperimentazione autorizzata da Azienda Sociale del Cremonese); appartamenti afferenti al modello dell’Affidamento Potenziato (minori non accompagnati affidati ad ex MSNA, con potenziamento dei servizi diurni garantiti dalla Cooperativa Sociale Nazareth); appartamenti autonomi per ex minori in prosieguo amministrativo.

