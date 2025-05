Dal 1° giugno 2025 si concluderà la sperimentazione del servizio di noleggio (sharing) di monopattini ed e-bike a propulsione elettrica con sistema di free floating attivo sul territorio comunale.

Il servizio, avviato in via sperimentale nel giugno 2023, era stato affidato alla società RideMovi S.p.A., con l’obiettivo di ampliare le opportunità di mobilità sostenibile e promuovere modalità di spostamento alternative e innovative in ambito urbano. Il servizio si è sviluppato nel tempo senza nessun costo in carico all’Amministrazione comunale.

Al termine di questo periodo di sperimentazione, a seguito di un confronto tra le parti, si è ritenuto di non procedere con la prosecuzione del servizio, anche in considerazione dell’evoluzione del contesto operativo e della necessità di una ridefinizione più ampia dell’offerta di mobilità condivisa in ambito cittadino.

Nelle valutazioni emerse nei periodici confronti si è constatato lo scarso numero di noleggi che, di fatto, hanno reso antieconomico il servizio per l’operatore privato. Per la tipologia di città, parametrata alla flotta di e-bike e monopattini, il gestore ha certificato un numero di noleggi numericamente insufficiente a garantire la sostenibilità economica e, a fronte dell’indisponibilità del Comune ad intervenire economicamente, ha manifestato la volontà di interrompere il servizio.

Accanto ad elementi di carattere economico sono emerse nel tempo alcune criticità legate anche alle modalità di utilizzo soprattutto dei monopattini che spesso hanno generato critiche all’Amministrazione e polemiche relative alla gestione dei mezzi a noleggio abbandonati nelle vie delle città.

L’Amministrazione, pur non ravvisando la volontà di intervenire con risorse proprie, ringrazia la società RideMovi per la collaborazione dimostrata nel corso dell’intero periodo di attività. Per il futuro saranno valutate altre opportunità. Per l’Amministrazione incentivare la mobilità sostenibile rimane un obbiettivo determinante anche per ridurre le emissioni inquinanti e il traffico veicolare, per questo motivo i tecnici preposti valuteranno altre strategie.

“Ringrazio chi prima di me ha lavorato per dotare la città di nuovi mezzi a sostegno della mobilità sostenibile”, dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi. “Certamente il non elevato numero di noleggi, dettato anche dal fatto che moltissimi cremonesi usano mezzi propri come la bicicletta, nonché forme di utilizzo improprio, soprattutto dei monopattini, hanno determinato la cessazione del servizio. Con i tecnici comunali approfondiremo nuove strategie con l’obbiettivo di accompagnare sempre più cittadini verso una mobilità sostenibile a misura della configurazione urbana di Cremona”.

