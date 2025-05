Come previsto dal Protocollo d’Intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture ad alta intensità di manodopera, sottoscritto lo scorso gennaio, si è tenuto martedì mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, un confronto tra Comune e Organizzazioni sindacali.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale erano presenti la vicesindaca e assessora al Personale e ai Servizi Economali Francesca Romagnoli, Gabriella Di Girolamo, segretario Generale, nonché dirigenti e funzionari dei vari Settori e Servizi del Comune. Per la parte sindacale ha partecipato Maria Teresa Perin, in rappresentanza di Cgil Camera del Lavoro di Cremona, delegata anche da Patrizia Rancati, Cisl Asse del Po.

Nel Protocollo sono definiti come obiettivi prioritari la rappresentanza sociale, il rispetto della contrattazione, la tutela del lavoro regolare e sicuro, la concorrenza leale, il riconoscimento di un’adeguata retribuzione per assicurare, come previsto dall’art. 36 della Costituzione, un’esistenza libera e dignitosa.

L’incontro tra le parti ha permesso un utile quanto proficuo confronto sull’applicazione di quanto previsto da questo importante documento in tutti suoi vari aspetti e sulle evidenze emerse nell’applicazione della cosiddetta check-list (lista di voci da controllare per verificare che una determinata serie di azioni sia stata eseguita correttamente) prevista dal Protocollo stesso in merito agli appalti in corso.

Da segnalare che Protocollo e relativa check-list sono stati pubblicati, come esempio di buona preassi tra enti locali e organizzazioni sindacali, sotto forma di monografia dal quotidiano Il Sole 24 Ore nella sezione Smart24Appalti, il sistema informativo che rappresenta uno strumento di supporto per le stazioni appaltanti nella gestione delle gare, dal bando all’aggiudicazione e che viene consultato da operatori economici pubblici e privati nonché dai consulenti (si veda testo allegato).

“Siamo ovviamente soddisfatti per il riconoscimento e la visibilità a livello nazionale che un importante quotidiano nazionale come ‘Il Sole 24 Ore’ ha voluto dare al lavoro prezioso e puntuale che i nostri uffici, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo, hanno svolto” afferma la vicesindaca Francesca Romagnoli.

“La nostra Amministrazione è da sempre sensibile alle tematiche della tutela del lavoro e alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese che erogano prestazioni e servizi per conto del Comune. Questo Protocollo rappresenta uno strumento importante per la prevenzione di fenomeni di illegalità. L’obiettivo è garantire, con sempre maggiore efficacia, la qualità dei servizi in un contesto sempre più concorrenziale, nonché il rispetto dei diritti e delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, compreso un salario dignitoso”.

