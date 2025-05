Tramonta ufficialmente l’era dell’Esperia Cremona nel volley che conta. La società gialloblù, dopo il grido di allarme di qualche settimana fa, aveva fatto il possibile per trovare le forze economiche che permettessero l’iscrizione alla prossima A2, ma le ricerche non hanno dato l’esito sperato.

A comunicarlo è la stessa società di Viale Cambonino con una nota ufficiale: “Dopo un periodo di attente riflessioni, con grande senso di responsabilità, U.S. Esperia comunica ufficialmente che non prenderà parte al prossimo campionato di serie A2 femminile. Allo stato attuale, l’impegno risulta troppo oneroso e impegnativo. La seconda storica esperienza gialloblù in cadetteria termina dunque dopo tre anni di onorata militanza. U.S. Esperia desidera ringraziare tutte le persone protagoniste di questo triennio in cadetteria, dalle atlete agli staff tecnici, dai dirigenti ai tifosi, che hanno reso indimenticabili i tre anni in serie A2”.

L’Esperia però non si ferma qui, come si legge nella nota, la società continuerà l’attività sportiva con totale dedizione al settore giovanile, vero e proprio fiore all’occhiello del club gialloblù.

