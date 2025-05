Dopo qualche ritardo il cantiere procede, con termine di consegna previsto prima di settembre.

Lavori in corso a Grontardo, dove l’amministrazione sta costruendo un nuovo asilo nido. La struttura, costata 570 mila euro, andrà ad ospitare una quindicina di bambini fino ai 3 anni e sorgerà nei pressi delle scuole elementari comunali; a finanziare il progetto, i fondi europei del Pnrr.

“Seppur con qualche difficoltà – commenta il sindaco Santo Sparacino – stiamo procedendo e finalmente si inizia a vedere qualche risultato: già pronte le tramezze, a breve faremo il cappotto esterno e poi gli interni. Speriamo di concludere il tutto entro settembre. La struttura sarà comunque collegata anche alla scuola materna e sarà sfruttata per progetti con altri bambini dell’età da tre ai sei anni”.

Gli asili nido pubblici, oggi in particolar modo, sono un aiuto fondamentale per tante famiglie, anche in considerazione del numero esiguo dei posti a disposizione.

“Era un servizio che ci mancava – prosegue il primo cittadino – avendo tutte le scuole dalla materna fino alle medie; un servizio che riteniamo molto importante, proprio per essere attrattivi per nuove giovani coppie che vogliano venire a vivere nei piccoli comuni”.

Andrea Colla

