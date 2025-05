Assemblea movimentata nel pomeriggio di lunedì nella palestra dell’oratorio di Cristo Re, dove si è radunato il Comitato di quartiere Po, per un confronto con la giunta quasi al completo. Erano presenti il vice sindaco Francesca Romagnoli e gli assessori Simona Pasquali, Luca Zanacchi, Santo Canale e Paolo Carletti.

Numerose le richieste avanzate dai residenti, che lamentano scarsità di interventi da parte del Comune. A partire dalla sicurezza: si lamenta la scarsa illuminazione di numerose vie, si chiedono più telecamere e maggior presenza del vigile di quartiere, ma anche dei dissuasori di velocità.

Come ha spiegato la presidente, Gianpaola Costanzo, tra le problematiche si annoverano anche la “scarsa manutenzione del verde in molte zone, con danni alle strutture urbane e conseguente pericolo per i cittadini”, la “presenza frequente di topi”, senza contare il problema del parco Sartori, che per i residenti è spesso “utilizzato per bivacchi” e dove “mancano giochi idonei”.

E ancora, sulla viabilità si lamenta una scarsa manutenzione stradale, con buche importanti su strade e marciapiedi, e una viabilità problematica in viale Po, soprattutto per i pedoni.

Gli assessori, ognuno per il proprio ambito di competenza, hanno risposto alle istanze, rendendo noto che ci sarà una programmazione di interventi, sia per le buche delle strade, sia per il verde. Mentre sulla sicurezza già si sta lavorando.

