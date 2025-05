La quiete prima della tempesta. Siamo entrati allo stadio Zini a mezzogiorno, parecchie ore prima l’orario di apertura dei tornelli, previsto per le ore 18. E la calma è soltanto apparente. Fa impressione vedere tutti i settori vuoti, sapendo che soltanto poche ore dopo saranno gremiti in ogni ordine di posto, un pienone di quelli che si registrano solamente nelle grandi occasioni, come questa finalissima playoff che mette in palio un posto in Serie A.

A dire il vero, però, lo stadio non è completamente vuoto. Perché, poco prima dell’ora di pranzo, sono già tantissimi gli addetti ai lavori all’opera all’interno dell’impianto di gioco. Tanti sono i giardinieri che sistemano il manto erboso con cura certosina, con l’aiuto di attrezzi e macchinari.

Il campo dello Zini assomiglia a un vero e proprio tappeto da biliardo e calpestandolo si avverte un brivido, pensando che soltanto poche ore dopo saranno i giocatori di Cremonese e Spezia a farlo, giocandosi un obiettivo importantissimo.

In Curva Sud Erminio Favalli tutto è già predisposto nei minimi particolari per dare vita a una coreografia che, c’è da scommetterci, entrerà di diritto negli album fotografici della società grigiorossa.

Si lavora sui dettagli, vengono ad esempio sistemate le bandierine dei calci d’angolo. Tutto è al suo posto. Lo Zini è pronto ad accogliere pubblico e squadre, a diventare una bolgia, per una sera che promette spettacolo ed emozioni non adatte ai deboli di cuore.

Mauro Maffezzoni

