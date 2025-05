I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona hanno arrestato un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Non solo: nella sua abitazione è stato trovato anche un proiettile calibro 7,62 di tipo lungo e verosimilmente di fabbricazione russa per cui l’uomo è stato denunciato per possesso di munizioni da guerra.

L’intervento è scattato poco dopo le 15 del 27 maggio nella zona est di Cremona, dove, in un piazza, i militari hanno controllato un 45enne in possesso di due pezzi di hashish, per un peso complessivo superiore a 21 grammi. L’uomo ha dichiarato di aver acquistato la droga poco prima nella casa del 31enne ed è stato segnalato all’Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno quindi perquisito l’abitazione del 31 enne trovando un ingente quantitativo di stupefacenti: quasi 94 grammi di hashish, circa 120 grammi di cocaina e 216 grammi di marijuana, posti sotto sequestro.

Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, la somma di 100 euro in contanti, il proiettile e due coltelli con lama a punta, sporchi di sostanza stupefacente.

Per il 31enne è scattato l’arresto ed è stato accompagnato al carcere di Cremona in attesa della convalida dell’atto, avvenuta nel primo pomeriggio del 29 maggio. Nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

