Nuovo orario dei treni annunciato da Trenord, in vigore a partire dal prossimo 15 giugno.

In particolare per il teritorio cremonese saranno attivate nuove corse festive sulla Milano-Treviglio-Cremona; nei feriali dal lunedì al venerdì due corse Cremona-Treviglio – una la mattina e una la sera – prolungheranno la corsa da e per Milano, collegando direttamente Crema e Treviglio. Anche la linea Brescia-Cremona vedrà un incremento dell’offerta nei giorni festivi, con otto nuove corse.

Per la precisione:

Linea Milano-Treviglio-Cremona: due corse Cremona-Treviglio – una la mattina e una la sera – nei giorni feriali dal lunedì al venerdì prolungheranno la corsa da e per Milano; collegheranno direttamente Crema e Treviglio, senza fermate intermedie.

10656 Cremona 07.41-Milano Porta Garibaldi 09.24

10651 Milano Porta Garibaldi 19.36- Cremona 21.19

Inoltre, i treni 10616 Cremona 07.41-Treviglio 08.53 e 10641 Treviglio 20.07-Cremona 21.19 circoleranno nelle giornate di sabato e festivi, effettuando le fermate intermedie tra Crema e Treviglio.

Linea Brescia-Cremona: il servizio nei giorni festivi sarà potenziato con l’introduzione di otto nuove corse, che oggi circolano solo nei feriali.

10526 Cremona 12.24-Brescia 13.22

10530 Cremona 14.24-Brescia 15.22

10534 Cremona 16.24-Brescia 17.22

10538 Cremona 18.24-Brescia 19.22

10527 Brescia 13.40-Cremona 14.38

10531 Brescia 15.40-Cremona 16.38

10535 Brescia 17.40-Cremona 18.38

10539 Brescia 19.40-Cremona 20.38

Tra le novità che possono interessare anche i cremonesi spiccano i collegamenti notturni aggiuntivi tra Milano e l’Aeroporto di Malpensa, che dal 28 giugno offriranno un treno ogni 30 minuti in fascia serale e notturna, anziché ogni ora. Inoltre, sarà esteso l’orario delle corse da e per Malpensa nei giorni festivi e prefestivi.

“Un cambio orario – afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che tiene conto delle nuove esigenze dell’utenza, con il potenziamento dei servizi per Malpensa, a dimostrazione della sempre più alta vocazione turistica e business della Lombardia, e di diverse tratte particolarmente frequentate dai pendolari in vari territori e anche in ambito transfrontaliero.

Uno sforzo notevole da parte di Regione, con un’attenzione crescente per il trasporto pubblico locale, settore strategico visto che ogni giorno sul nostro territorio vengono trasportati più di 4 milioni di passeggeri, 760.000 su rotaia e quasi 3,6 milioni su gomma, numeri che rappresentano il 30% del trasportato nazionale”.

