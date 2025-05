Il primo quartiere che si è insediato dopo le elezioni è stato il Giordano Cadore, il direttivo sarà composto da nove persone e la presidente è Barbara Della Noce. “È la prima volta che mi cimento in questa cosa. Abito in un bel quartiere e quando vedo qualcosa che non va mi muovo, non mi fermo e non mi lamento, perché penso che il lamento non porti da nessuna parte” – così ha commentato la neo presidente.

“Ovviamente parlerò con chi è già qui da prima di me, perché bisogna sempre imparare da chi è più avanti. E quindi spero davvero di poter fare qualcosa nel mio piccolo”.

Una delle croci mai risolte è via Giordano. Un problema che sta a cuore alla presidente che così ha commentato. “L’ultima notizia che ho letto è che su via Giordano passano 17.000 macchine al giorno, sono veramente tante. Dicono che non sono le 21.000 di prima, ma anche se fossero solo 17.000 macchine che transitano ogni giorno su una strada, direi che il livello di inquinamento è molto alto per i residenti”.

Soddisfazione dell’assessore ai quartieri e vice sindaco Francesca Romagnoli. “Oltre ad avere la presidenza e la vice presidenza due donne – ha commentato – abbiamo un ragazzo giovane, forse uno dei più giovani che si sono candidati e sono stati eletti a queste elezioni dei comitati, dove come abbiamo visto si sono mosse parecchie persone per andare al voto. Devo dire grazie ai candidati che si sono mossi per smuovere il senso civico dei cittadini”.

