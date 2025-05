E’ scattato il conto alla rovescia per il via ufficiale al San Pietro Park di Cremona, partito in via ufficiosa venerdì scorso, ma che vedrà il taglio ufficiale del nastro venerdì 30 maggio, alle 20.30. Presenti, i membri del comitato organizzativo del luna park e una rappresentanza della giunta comunale. E’ stata invece rinviata la presenza delle star del Grande Fratello Helena Prestes e Javier Martinez, suo compagno, che saranno presenti per una serata speciale il 6 giugno.

Per il taglio del nastro saranno invece presenti i figuranti vestiti da dinosauro, che animeranno la serata e che saranno a disposizione per fotografie e momenti di divertimento con i bambini e con le famiglie. Tutte le giostre, solo per quella serata, saranno scontate di un euro.

Per il San Pietro Park 2025 si è puntato molto sulla sicurezza: per questo motivo già dalla serata inaugurale sarà presente un servizio d’ordine composto da una decina di vigilanti specializzati, che garantiranno lo svolgimento della serata in tutta tranquillità. Previsto anche un presidio importante da parte delle forze dell’ordine.

Sui social network e sul sito internet del San Pietro Park (https://lunaparkexperience.it/pages/san-pietro-park-cremona-2025) sarà possibile scaricare i coupon promozionali delle varie attrazioni, e nei locali di Cremona saranno presenti dei buoni sconto ad hoc.

