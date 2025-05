Il liceo scientifico Aselli apre le proprie porte per una serata all’insegna della cultura. La Notte dell’Aselli si terrà il 4 giugno e prenderà il via alle 18, con gli appuntamenti sportivi, per poi proseguire, a partire dalle 20.30, con un programma ricco di attività, tra scienza, arte, letteratura, musica e teatro (IL PROGRAMMA).

Docenti e studenti saranno in prima linea per raccontare, attraverso le parole o i più innovativi strumenti multimediali, alcuni dei progetti che hanno caratterizzato questo anno scolastico, progetti in cui i ragazzi hanno avuto modo di esprimere i loro talenti.

Con queste parole il Dirigente del Liceo, Alberto Ferrari, annuncia la serata: “La Notte dell’Aselli vuole essere un importante momento di condivisione, in cui la quotidianità del “fare scuola” incontra le famiglie. Ammireremo gli elaborati degli alunni coinvolti in “Aselli in mostra” (disegni, fotografie, ecc), filmati dei viaggi di istruzione, rappresentazione teatrali, ascolteremo canzoni, musiche e tanto altro… Sarà anche l’occasione per premiare coloro che si sono distinti nelle tante eccellenze della nostra scuola, linguistiche o culturali”.

