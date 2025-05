Aem ha aperto un bando pubblico per la ricerca del direttore generale. Dopo l’insediamento del 20 dicembre scorso del nuovo cda con il presidente Tommaso Coppola, la giunta ha dato mandato all’assemblea e cioè al sindaco Andrea Virgilio, di comunicare al cda di Aem di procedere con il bando per la ricerca di un direttore generale, figura in passato ricoperta da Marco Pagliarini.

La posizione del direttore prima di Pagliarini era rimasta vacante, anche perché si era passati a una ristrutturazione aziendale che ne aveva ridotto l’operatività. Le cose ora sono cambiate e quindi si rende necessaria questa figura importante anche perché sarà una figura di raccordo tra il comune e la stessa società. L’avviso pubblico che conterrà tutte le caratteristiche resterà pubblicato per circa un mese sarà poi una commissione esterna che provvederà a fare la selezione. Il nuovo direttore dovrebbe insediarsi subito dopo l’estate. sgal

