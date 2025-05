Inaugurato venerdì sera il San Pietro Park di Cremona, che ha aperto così i battenti in via ufficiale. Presenti i membri del comitato organizzativo e l’assessore Santo Canale, in rappresentanza delle giunta, che insieme al comandante della polizia locale Luca Iubini e ad alcuni agenti ha visitato le strutture.

Tantissimi i cremonesi che per l’occasione si sono riversati nello spazio dedicato al divertimento.

Una serata speciale, che ha visto la partecipazione dei dinosauri di Dinomania Italia, che hanno rallegrato l’atmosfera, regalando alle famiglie e ai bambini dei momenti di puro divertimento.

L’edizione 2025 del San Pietro Park prevede molte novità. A partire da sabato 14 giugno, quando si terrà una mattinata dedicata alla disabilità, promossa in collaborazione con l’associazione Accendi il Buio, che prevede l’ingresso gratuito a tutte le attrazioni per i bambini affetti da autismo.

E ancora, martedì 17 giugno un’altra mattinata dedicata al mondo della disabilità, con l’ingresso gratuito alle giostre per i bambini delle associazioni e delle comunità del territorio, con un’apertura straordinaria dedicata solo a loro.

C’è anche una novità tra le attrazioni: una giostra che arriva dagli Usa e si chiama Enterprise.

© Riproduzione riservata