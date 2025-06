Tutto pronto per gli ultimi, decisivi, novanta minuti della stagione della Cremonese. I grigiorossi sono arrivati a La Spezia, così come i suoi tifosi, accorsi in circa 1500 per sostenere i ragazzi di Stroppa nel ritorno della finale playoff contro i liguri.

Le formazioni ufficiali della sfida del Picco.

SPEZIA (3-5-2) Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Bandinelli, Nagy, S. Esposito, Aurelio; Di Serio, Pio Esposito. All. D’Angelo

CREMONESE (4-2-3-1) Fulignati; Barbieri, Folino, Ceccherini, Azzi; Collocolo, Castagnetti; Vandeputte, Vazque, Johnsen; De Luca. All. Stroppa

