Una promessa mantenuta quella del sindaco di Casalbuttano Paolo Bandera che aveva annunciato la riapertura della piscina del paese. Domenica 1° giugno l’inaugurazione ufficiale con la riapertura dell’impianto che era rimasto chiuso forzatamente per 24 mesi.

Il recupero della piscina è stato uno dei primissimi impegni che la giunta Bandera si è presa, non è stato facile perché le condizioni erano pessime in quanto abbandonata da tempo. La piscina sarà gestita dall’associazione Futura, che ha stilato durante la fase dei lavori, un piano di ripristino e messa in funzione con un cronoprogramma che ha permesso di riaprirla il primo di giugno.

