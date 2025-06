Beniamino del pubblico cremonese (e non solo), Fabrizio Bosso torna a CremonaJazz giovedì 5 giugno alle 21 per presentare “About Ten”, il progetto con cui rilegge, grazie agli arrangiamenti di Paolo Silvestri, ancora i grandi maestri del Jazz come Duke Ellington e Dizzie Gillespie, e propone anche musiche originali.

Il concerto, in programma all’Auditorium Giovanni Arvedi, è promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Questa è la formazione: Fabrizio Bosso (tromba), Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso), Nicola Angelucci (batteria), Andrea Priola (tromba), Stefano Bergamaschi (tromba), Didier Yon (trombone), Lorenzo Simoni (sax alto), Sophia Tomelleri (sax

tenore), Andrea Iurianello (sax baritono), Paolo Silvestri (arrangiamenti e direzione).

La collaborazione tra Bosso e Silvestri è di lunga durata e ha segnato alcuni momenti importanti della carriera di entrambi. Nasce nel 2007 con l’album You’ve Changed, poi Duke nel 2015, e ancora il progetto The Champ del 2017. L’inconfondibile suono della tromba di Fabrizio Bosso, la sinergia e l’interplay del suo quartetto uniti agli arrangiamenti, eleganti e pieni di swing, di Silvestri per l’ensemble di fiati, danno vita a una musica raffinata, vivace, imprevedibile, ricca di colori e nuove sonorità.

Accanto a Fabrizio gli immancabili Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza, Nicola Angelucci, una line up che si appresta a festeggiare il decennale e dunque tra le più longeve del panorama jazzistico nazionale. A completare l’opera il sestetto di fiati selezionato accuratamente tra i giovani talenti di tutta Italia, a indicare ancora una volta l’impegno di Fabrizio Bosso nel valorizzare le nuove generazioni di musicisti.

Ha soli 5 anni quando Fabrizio Bosso comincia a suonare la tromba e a 15 si diploma al Conservatorio di Torino. Dotato di una tecnica strumentale ineccepibile e di un lirismo capace di far risuonare le corde più profonde nell’anima di qualsiasi ascoltatore, ha sviluppato la sua crescita artistica e la sua carriera confrontandosi con tutti i generi musicali, pur rimanendo sempre fedele alla propria radice jazzistica.

Negli anni sono stati molti i dischi incisi, sia in qualità di leader che in veste di special guest. Numerose sono state le formazioni con le quali ha percorso un tratto di strada, più o meno lungo, arricchendo ad ogni passo il proprio linguaggio e la propria ispirazione. Sempre desideroso di nuove esperienze e nuovi incontri ha arricchito il suo linguaggio e la sua ispirazione collaborando con innumerevoli colleghi musicisti italiani e con molte icone del jazz internazionale (Gianni Basso, Enrico Pieranunzi, Rosario Giuliani, Rita Marcotulli, Enrico Rava, Charlie Haden, Carla Bley, Diane Reeves, Dee Dee Bridgewater, Maria Schneider… ), con star del pop come Claudio Baglioni, Zucchero, Renato Zero, con importanti orchestre come la London Symphony Orchestra o l’Orchestra della RAI di Torino, così come con alcuni giovani talenti, sostenendoli e dando loro opportunità e visibilità.

Rigoroso e instancabile si esibisce nei palchi di tutto il mondo, portando con sé una grande ricchezza melodica e la cantabilità tutta italiana, che unita alla profonda conoscenza della tradizione afroamericana e alla costante attenzione alla scena musicale internazionale, rende il suono della sua tromba unico e immediatamente riconoscibile. Senza mai rinunciare ad affrontare nuove esperienze, il trombettista torinese ha scelto la Musica come mezzo per raccontare la propria storia umana ed artistica, oltre che per condividere sé stesso, tanto con i suoi compagni di palco quanto con il proprio pubblico, sempre più vasto e fedele.

BIGLIETTI. Sono in vendita alla biglietteria del Museo del Violino (da martedì a venerdì 11-17; sabato, domenica e festivi 10-18) oppure online sulla piattaforma Vivaticket (www.vivaticket.com) a questi prezzi: posto unico 35 euro; promozione studenti (settori F/G) 12 euro.

Infotel. 0372 080809.

