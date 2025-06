Festeggiato questa mattina in piazza del Comune il 165° anniversario di fondazione del Corpo della Polizia Locale alla presenza delle autorità locali. Un lavoro sempre più complesso, quello a cui sono chiamati agenti e ufficali, che richiede competenze al passo con i tempi e le esigenze della società.

Nel suo intervento il comandante Luca Iubini ha ringraziato l’amministrazione Virgilio per la scelta di investire su nuovo personale, 10 agenti e 3 nuovi ufficiali in arrivo. Al comando di Cremona sarà presto installato un nuovo maxi schermo di ultima generazione grazie a un finanziamento regionale che permetterà di presidiare ancor meglio la città.

L’assessore alla polizia Locale Santo Canale ha ringraziato tutto il personale per il lavoro svolto ogni giorno: “La Polizia Locale ha dimostrato di saper stare al passo, adattandosi con fare camaleontico alle necessità della cittadinanza. Ad oggi la violenza urbana resta la più grande emergenza sociale. In questa sfida la Polizia Locale non ha mancato di sviluppare nuove professionalità e competenze, garantendo il proprio ruolo di prossimità ai cittadini ma al tempo stesso supportando e collaborando con le altre forze dell’ordine nella gestione della sicurezza urbana, prevenendo e contrastando fenomeni come la criminalità e il degrado urbano.

Un ruolo chiave lo ha avuto e lo continua ad avere nella gestione dei sistemi di videosorveglianza della città, in grado di supportare le forze dell’ordine nella ricostruzione dei fatti in caso di episodi criminosi. Proprio perché consapevoli del ruolo strategico, anche con finalità deterrenti, delle telecamere, stiamo provvedendo più velocemente possibile al ripristino e all’ampliamento dei sistemi in uso.

In 7 mesi è stato ripristinato il 50% delle telecamere guaste e stiamo costantemente al lavor per adeguare anche le restanti. Nel frattempo

abbiamo intercettato il bando periferie e il fondo unico di giustizia che ci hanno consentito di ottenere 17 nuove telecamere che, per la fine dell’anno, posizioneremo nei quartieri periferici e nelle zone più sensibili della città”.

Il sindaco Andrea Virgilio ha dichiarato di sentirsi “orgoglioso della vostra divisa che parla di ascolto e dialogo, che rassicura e non spaventa. Grazie al comandante Iubini per la sua guida ferma. Se Cremona è una città viva e ordinata è grazie a voi, a cui si chiede di essere sempre ovunque e questo non è facile.

Presenti in piazza anche alcuni alunni della scuola elementare Trento e Trieste che hanno partecipato al progetto di sicurezza stradale e che hanno cantato l’inno di Mameli dal palco.

