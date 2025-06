Si è conclusa l’annata delle competizioni Sportive Scolastiche, culminata con la fase provinciale di atletica su pista dedicata alle categorie Ragazzi e Ragazze (studenti di prima media). Questo evento finale ha segnato la chiusura di un calendario ricco di appuntamenti che hanno visto protagonisti migliaia di giovani atleti delle scuole del territorio, sia del primo che del secondo grado.

Nell’ultima fase provinciale di atletica, i giovani atleti si sono sfidati con impegno e passione, nelle varie specialità quali le corse (di velocità, resistenza e ostacoli), i salti (in lungo e in alto), i lanci (del peso e del vortex) e la staffetta mista. I vincitori, a squadre, di questa edizione, premiati anche dall’atleta olimpica Sveva Gerevini, sono stati:

1. IC Crema Uno – Crema

2. I.C. Dedalo 2000 – Gussola

3. IC Cremona Due – Cremona

“A loro – si legge in una nota di Maria Antonietta Guarino, docente referente dell’Ust per la promozione di corretti stili di vita e sicurezza a scuola – vanno i complimenti per l’ottimo risultato e per aver rappresentato al meglio le proprie scuole ma anche a tutti i partecipanti e ai docenti che con impegno e passione hanno contribuito alla realizzazione di ogni evento sportivo.

Questo genere di attività non è, infatti, solo un’occasione per misurarsi in campo, ma rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi. Al di là del risultato agonistico, lo sport insegna valori imprescindibili come la lealtà, il rispetto delle regole, la disciplina e, soprattutto, l’importanza della collaborazione. Ogni gara, ogni allenamento, è un’opportunità per imparare a lavorare in squadra, a superare le difficoltà e a celebrare i successi insieme, coltivando un senso di appartenenza e di sana competizione”.

L’ampia gamma di discipline proposte quest’anno – dall’atletica (corsa campestre e su pista) agli sport di squadra come pallavolo, basket, baskin e calcio, fino a tennis tavolo e badminton – ha permesso a un vasto numero di studenti di trovare la propria dimensione sportiva e di esprimere i propri talenti. Le diverse fasi, distrettuali e provinciali, realizzate sul territorio e non solo in città, hanno garantito un coinvolgimento capillare delle scuole, alcune delle quali hanno avuto anche accesso diretto alle fasi regionali di orienteering (svoltasi a Cremona), canoa e tennis.

“Il successo di questa complessa macchina organizzativa – conitnua la nota – è il frutto di un’eccezionale collaborazione tra diverse realtà del territorio. L’Ufficio Scolastico, le scuole, le federazioni sportive, la ASD Marathon Cremona, l’Associazione medico sportiva e le strutture che hanno ospitato gli eventi hanno lavorato in sinergia, dimostrando come la cooperazione sia un “passe-partout” per la realizzazione di progetti ambiziosi e di grande impatto sociale”.

Un ruolo vfondamentale è stato quello della commissione tecnica di educazione fisica che ha lavorato a stretto contatto con la referente dell’UST. L’impegno e la dedizione di questi docenti sono stati esemplari, resi possibili anche dalla disponibilità dei loro Dirigenti Scolastici che hanno permesso la loro preziosa presenza, costante e non retribuita. Un ringraziamento speciale va a:

• Prof. Francesco De Felice (IC Nelson Mandela di Crema)

• Prof. Massimiliano Regonelli (Liceo Aselli)

• Prof.ssa Loretta Tomasoni (Liceo Aselli)

• Gianluca Bacchi (IC Cremona Due)

• Prof. Fabio Cristofolini (Polo Romani di Casalmaggiore)

• Prof. Michael Longari (IC Rita Levi Montalcini)

A loro si uniscono i docenti Matteo Ciaramella, Gabriele Ruggeri, Giulio Guernelli, Gianpaolo Pedrini e la Prof.ssa Laura De Liso, che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di alcune manifestazioni.

“Il loro lavoro, svolto con passione e competenza – conclude Guarino – ha garantito la buona riuscita di ogni evento, dimostrando che la collaborazione è davvero la chiave per ogni successo. Con l’augurio di un’altrettanta proficua stagione sportiva il prossimo anno, si chiude un capitolo che ha visto lo sport scolastico brillare in tutte le sue sfaccettature. L’anno prossimo brillerà sicuramente ancor di più perché l’evoluzione non è un traguardo, ma un movimento incessante di ciò che è stato e di ciò che sarà”-

