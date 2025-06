Donnarumma: “Inter? Sto bene a Parigi, spero di restare tanti anni”

(Adnkronos) – “Il mio procuratore nella sede dell’Inter? Io sto bene a Parigi e poi la società deciderà per il rinnovo o meno. Io sono pronto a tutto, ma ora la mia prima opzione è Parigi perché sto bene, i tifosi mi vogliono bene e la squadra mi vuole bene e spero di restare tanti anni lì”. Sono le parole del portiere del Psg e della Nazionale Gianluigi Donnarumma, intervenuto in conferenza stampa prima dell’impegno dell’Italia contro la Norvegia.

Donnarumma ha commentato poi la vittoria della Champions con il suo Psg: “I meriti di Luis Enrique? Ha dato grande tranquillità ed equilibrio, ci fa sentire tutti importanti. La tranquillità che ci trasmette anche nelle gare più importanti è la sua qualità migliore. Interisti? Dopo la finale c’è stato un abbraccio veramente sentito e sono felice per quello. Ho fatto anche fatica a godermi al massimo la vittoria della Champions perché dall’altra parte c’erano miei fratelli con cui condivido tanto, ho fatto un po’ di fatica. Qui non abbiamo parlato di quella partita, neanche qualche battutina. S’è parlato solo delle prossime due partite per dare tutto tutti insieme. Se è il miglior momento della mia carriera? Sì, ci sono stati un po’ di momenti difficili anche quando tornavo qui a giocare. Momenti di grande difficoltà morale. Quando torni qui, nel tuo paese, e non vieni accolto come meriti non è facile. Ora sono contento di aver trovato fiducia, equilibrio e mentalità e sono contento di aver convinto tutti gli italiani”

Il portiere è poi tornato sul caso Acerbi: “Sicuramente Acerbi ci avrebbe fatto comodo, ma penso che ognuno sia responsabile delle proprie azioni e chi viene qui sa che deve dare tutto. E’ un orgoglio far parte della Nazionale, del mondo Italia, da quando sei bambino la cosa più importante è indossare la maglia azzurra. Questa maglia è un orgoglio incredibile e si deve dare tutto”.