A quattro mesi dalla Festa del Volontariato 2025 il Comitato promotore – composto da CSV Lombardia Sud ETS, Forum del Terzo Settore e Comune di Cremona – è al lavoro per preparare la 31ª edizione dell’appuntamento, in programma domenica 5 ottobre 2025 in Piazza del Comune e nelle aree limitrofe.

Le iscrizioni per le organizzazioni del Terzo Settore che desiderano partecipare sono aperte fino al 15 giugno 2025, secondo le modalità indicate sul sito: www.festavolontariato.org.

Tutte le realtà iscritte sono convocate a un incontro preparatorio in programma venerdì 20 giugno alle ore 17.30 presso la sede del CrAb – Community Hub Cremona, in via Fabio Filzi 60.

L’edizione 2025 sarà guidata da tre filoni tematici che ne ispirano l’organizzazione:

· Relazione e ascolto attivo: strumenti fondamentali per ricucire i legami nelle comunità, riconoscere le storie individuali e collettive, e superare una visione del volontariato centrata solo sui bisogni.

· Fiducia: nell’altro, nel futuro, nella possibilità di affrontare insieme le sfide e costruire ponti invece che confini. La fiducia è base per l’incontro, il dialogo tra le differenze e la cura reciproca.

· Partecipazione attiva: cittadini, enti e associazioni non come semplici fornitori o fruitori di servizi, ma come co-protagonisti nella costruzione di politiche di welfare e reti di prossimità.

“La Festa del Volontariato non è solo un evento di piazza – spiegano gli organizzatori – ma uno spazio vivo di incontro, scambio, narrazione e progettualità condivisa. Un percorso di collaborazione – anche in forma laboratoriale – che stimola apprendimenti, nuove consapevolezze e una più efficace capacità di risposta ai bisogni. È un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le energie del territorio e attivare nuove connessioni tra cittadinanza, Terzo Settore e istituzioni”.

