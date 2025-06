Gabriele Adorno ha vinto l’oro nel Grand Prix Nazionale U21 di judo “Città di Colombo” svolto allo Stadium di Genova.

Dopo la parziale delusione per il quinto posto nei Campionati Italiani Juniores di serie A1, dove la medaglia gli era sfuggita per un niente, l’atleta del Kodokan che combatte nei pesi massimi si è riscattato a Genova, non concedendo nulla agli avversari, e battendo in finale per “ippon” (ko tecnico) Edoardo Frosio (Shentao Bergamo) che era salito sul podio agli italiani di Torino.

Erano in gara per il Kodokan tra gli U21 anche Mirco Bettelli e Mattia Savi, usciti nei preliminari dei -66 kg. Adorno, Bettelli e Savi saranno impegnati a Roma, nel prossimo fine settimana, nella Coppa Italia di serie A1.

Sempre a Genova, tra gli U18, Musashi Sakamoto e Pietro Briceag, entrambi al primo anno nella classe “cadetti”, sono usciti rispettivamente al terzo e al secondo incontro.

