Schifani “Velocizzazione cantieri su A19 e maggiore coordinamento”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’alternanza di aperture e chiusure dei cantieri fa parte di un sacrificio che la Sicilia deve pagare dinanzi a un intervento di centinaia di milioni di euro: di questo non possiamo che ringraziare Anas e il governo nazionale per l’attenzione”. Così il presidente della Regione Renato Schifani a Palazzo d’Orleans a Palermo, durante un incontro con i giornalisti in merito ai lavori in corso nell’autostrada A19 Palermo-Catania. “La Regione deve coniugare la velocizzazione dei cantieri, che comunque è avvenuta, con un maggiore coordinamento per evitare che si possano realizzare eventi come quelli di alcuni giorni fa – continua Schifani, – Ci possono essere momenti di incomprensione, ma l’importante è ritrovarsi per dare delle risposte affinché i siciliani siano più sereni sulla fruizione della grande arteria autostradale, anche con una campagna di conoscenza preventiva, che non c’è stata. È chiaro che due cantieri che a distanza di pochi metri paralizzano il flusso stradale costituiscono un fatto annoso che non doveva succedere: servirà da lezione a tutti, a chi doveva esercitare il controllo e ad Anas che ha messo su una strategia finalizzata a un miglior coordinamento e una velocizzazione dei lavori, raddoppiando o addirittura triplicando l’intensità dei turni di lavoro”.

