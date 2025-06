Tg Sport – 5/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Sinner è incontenibile, ora la semifinale con Djokovic

– Nations League, il Portogallo batte la Germania e va in finale

– L’Inter verso Chivu dopo il no di Fabregas, Allegri vuole Rabiot

– Brescia batte Trapani in gara 3, è in finale Scudetto

– Piacenza pronta a ospitare gli Assoluti di scherma

